El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo. Archivo. - Ananda Manjón - Europa Press

MADRID 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha llegado pasadas las 20.15 horas a la sede nacional del PP para seguir el recuento electoral de las generales con su equipo, según han indicado fuentes de la formación.

Antes que Feijóo, se han acercado a la sede el secretario general de la formación, Miguel Tellado, y varios vicesecretarios: Alma Ezcurra, Elías Bendodo, Cuca Gamarra, Carmen Fúnez, Juan Bravo o Alberto Nadal.

Un total de 223 medios --entre periodistas, fotógrafos y gráficos-- se han acreditado para seguir la noche electoral en la sede nacional del PP, en la madrileña calle Génova, según ha indicado el partido.

El presidente del PP ha centrado su campaña en su perfil gestor y en apelar al cambio para acometer la "reconstrucción nacional" que, a su entender, necesita España. Con ese objetivo, ha pedido con ahínco el voto "prestado" de los socialistas desencantados con Pedro Sánchez, a los que ha trasladado que "no se arrepentirán".

Además, Feijóo ha admitido que si no logra gobernar tras el 29N presentará su dimisión, consciente de que se trata de su segunda y última oportunidad. "¿Usted va a dimitir y dejar el aforamiento ¿Sí o no? Yo sí", afirmó en el debate a cuatro, cuando retó a Pedro Sánchez a presentar su dimisión y renunciar al escaño si pierde los comicios, una cuestión que el candidato socialista no contestó.

HA RECORRIDO 15.000 KM EN CAMPAÑA

Feijóo ha recorrido 15.009 kilómetros en la campaña electoral --en la que el PP ha elegido como lema 'El cambio necesario'-- para apelar al "cambio" en España y desalojar del Palacio de la Moncloa al socialista Pedro Sánchez, después de ocho años de Gobierno.

El líder del PP abrió la campaña el día 12 por la noche en Badalona (Barcelona) junto a su candidato por Barcelona, Xavier García Albiol, y desde entonces ha protagonizado una intensa agenda que le ha llevado por casi todas las CCAA de España.

Entre los principales actos celebrados destaca el mitin de Santiago, que reunió a unas 8.000 personas; el de Santander, donde congregó a alrededor de 4.000 asistentes; y, especialmente, el acto central de Valencia, celebrado en la plaza de toros, al que acudieron unas 12.000 personas, según fuentes del PP.

Al día siguiente, Feijóo volvió a congregar a miles de ciudadanos en Murcia, con aproximadamente 7.000 asistentes en la Plaza Cardenal Belluga. La movilización continuó en la recta final de campaña con los actos de Alicante, ante cerca de 1.000 personas; Madrid, donde el mitin celebrado en la Caja Mágica congregó a 10.000 personas; y Sevilla, con un cierre de campaña que reunió a más de 9.000 asistentes, según fuentes de la organización.

En la jornada de reflexión de este sábado, Feijóo optó por desplazarse a Ceuta "cumpliendo así un compromiso personal adquirido con el presidente Juan Jesús Vivas", según informó el PP en un comunicado. Se trataba de la sexta visita del líder del PP a la ciudad autónoma desde la entrada masiva de inmigrantes a finales de julio.