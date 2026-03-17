Feijóo muestra su orgullo por el "legado español" en Latinoamérica y pide enmarcar las palabras del Rey en "el contexto"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, atiende a los medios de comunicación a su llegada a una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 24 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha mostrado este martes su "orgullo" por el "legado español" en Latinoamérica y ha pedido enmarcar las palabras del Rey en el "contexto de todo", subrayando además que no las pronunció en un discurso institucional sino durante una conversación visitando una exposición.

En concreto, Felipe VI reconoció este lunes que hubo "mucho abuso" durante la Conquista pese a las Leyes de Indias adoptadas por los Reyes Católicos para proteger a la población indígena y admitió que aquellos comportamientos vistos desde la óptica y los valores actuales no son como para sentirse "orgullosos".

El monarca hizo esta reflexión durante la visita que ha realizado a la exposición "La mitad del Mundo. La Mujer en el México indígena" en el Museo Arqueológico Nacional (MAN) acompañado por el embajador mexicano en Madrid, Quirino Ordaz. El anterior presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ya pidió varias veces que hubiera una disculpa por parte de la Corona ante los "agravios" cometidos durante la Conquista.

Al ser preguntado expresamente si cree que durante la Conquista hubo abusos del reino de España en México, Feijóo ha destacado en primer lugar que esas palabras se expresaron en "una conversación en una exposición del jefe del Estado" y ha hecho hincapié en que era una "conversación" y no un "discurso institucional".

"Y yo creo que hay que contextualizarlo en todo lo que ha dicho, no solamente en una parte de lo que ha dicho, sino en el contexto de todo lo que ha venido a decir", ha manifestado Feijóo en una entrevista en 'esRadio', que ha recogido Europa Press.

Dicho esto, ha señalado que la llegada a América "ha conllevado una comunidad lingüística y cultural excepcional". "Se puede comparar con ventaja cualquier actuación española durante la conquista como cualquier otra actuación de cualquier otro imperio de la época", ha apostillado.

"LAS COSAS DE CONTEXTO LAS SACÓ LÓPEZ OBRADOR, NOSOTROS NO"

Además, ha indicado que es un "disparate" hacer ahora "un examen" en el siglo XXI "de las cosas que ocurrieron en el siglo XV". "Yo estoy orgulloso del legado español, del legado hispano en Hispanoamérica, absolutamente", ha manifestado, aludiendo a las universidades u hospitales que se construyeron o "los derechos de pueblos indígenas" que se iniciaron entonces con los reyes católicos, "muy superiores a los que tenían en su territorio".

"En fin, yo estoy orgulloso del legado; segundo, esta comunidad lingüística y cultural es excepcional; y tercero, por favor hagamos un poco de contexto porque es que si no sacando las cosas de contexto llegamos al absurdo", ha abundado.

Al ser preguntado de nuevo por este asunto, subrayando que no se han sacado las cosas de contexto sino que son declaraciones del jefe del Estado, Feijóo ha respondido: "Las cosas de contexto las sacó el señor López Obrador, nosotros no".