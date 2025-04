Feijóo no participará en la apertura del congreso del PPE y se centra en contactar con los 'barones' del PP

El Presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo durante la reunión mantenida con los presidentes autonómicos del PP. - DIEGO PUERTA / PP

González Pons será quien abra el cónclave que los 'populares' europeos celebran en Valencia este martes y miércoles

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este martes que se va a centrar en "volver a hablar con los presidentes autonómicos" para analizar la situación provocada por el apagón masivo en la Península y ha reconocido que su "prioridad en este momento" no es el Congreso que el Partido Popular Europeo (PPE) celebra en Valencia. De hecho, fuentes del partido han confirmado que Feijóo no participará en la apertura de ese cónclave, prevista este mediodía.

"El Congreso no se va a retomar hasta las 3 de la tarde del día de hoy, y esta mañana me estoy centrando en volver a hablar con los presidentes autonómicos y analizar la situación. No es mi prioridad en este momento el Congreso del Partido Popular Europeo", ha reconocido Feijóo, que ha desvelado que ya mantuvo ayer por la tarde una videoconferencia con los 'barones' del PP.

En una entrevista en Telecinco, que ha recogido Europa Press, el jefe de la oposición ha reconocido que se trata de un "congreso internacional" en el que él es "responsable de la organización" al celebrarse en España pero ha admitido que, después de lo ocurrido este lunes con el apagón, van a estar "reunidos" y viendo cómo pueden "coordinar", en la medida de sus posibilidades, "en el ámbito territorial" donde gobierna el PP.

REUNIÓN CON EL COMISARIO DE ACCIÓN CLIMÁTICA

Esta mañana, el presidente del Partido Popular se reunirá esta mañana con el comisario de Acción Climática, Wopke Hoekstra, además de con otros dirigentes europeos, según ha informado el partido.

Al acabar dichas reuniones para abordar la situación que atraviesa España tras la emergencia energética de este lunes, el presidente del PP "se trasladará a la Feria de Valencia para asistir a las intervenciones de los primeros ministros en el marco del Congreso del PPE".

Allí, mantendrá encuentros con el próximo canciller alemán, Friedrich Merz, el primer ministro de Finlandia, Petteri Orpo, y con el comisario de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, según ha añadido el PP.

"Feijóo, por tanto, no participará en la apertura del Congreso del PPE pero se incorporará posteriormente ejerciendo de anfitrión con todos los primeros ministros y líderes políticos europeos que acuden al cónclave del PPE", han indicado las mismas fuentes.

MAZÓN TAMBIÉN TIENE AGENDA ESTE MEDIODÍA

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha detallado que, a partir del mediodía se desplazará con el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, a visitar algunos puntos sanitarios que aún mantienen esos "problemas de comunicación".

El 'president' tenía previsto inicialmente asistir esta mañana al congreso que el PP Europeo celebra en Valencia y ofrecer un mensaje de bienvenida a los asistentes junto a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, según había informado el Partido Popular.