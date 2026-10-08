Feijóo nombra director de campaña a Miguel Tellado, que ya dirigió las dos últimas de éste en Galicia

Archivo - El presidente del Partido Popular, Alberto Nuñez Feijóo (i), y el secretario general del PP, Miguel Tellado (d), durante una sesión plenaria extraordinaria, en el Congreso de los Diputados, a 14 de julio de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha encargado al secretario general del partido, Miguel Tellado, la dirección de la campaña electoral del PP de cara al 29 N, según informan fuentes del PP.

Según afirman estas fuentes, Tellado "tiene una trayectoria de éxito liderando las estrategias de campaña de Feijóo" y ahora afronta el reto de dirigir "la más importante de todas ellas".

Así, recuerdan que ya dirigió con éxito las dos últimas campañas de Alberto Núñez Feijóo en Galicia, "logrando en ambos casos mejorar el resultado del proceso electoral anterior y conquistar la Presidencia del Gobierno autonómico".

La directora adjunta de la campaña será Marta Varela, directora de Gabinete de Feijóo. El presidente del PP también ha elegido a la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, como portavoz de campaña del PP mientras que la vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurrra, se encargará del programa electoral del partido.

Feijóo trasladará esos nombramientos al PP en la reunión de la Junta Directiva --máximo órgano del partido entre congresos-- que ha convocado para este jueves en Madrid para engrasar la maquinaria electoral y movilizar a sus cargos.