Feijóo pedirá a la JEC medidas para dar más garantías al voto por correo: "No confío en los directivos de Correos"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante una comparecencia, en el Centro Cultural Estación de Ferrocarril, a 7 de octubre de 2026, en Ceuta (España). - Gabriela Sardá Núñez - Europa Press

CEUTA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha admitido este miércoles en Ceuta que sí confía en los carteros pero no en los directivos de Correos. Dicho esto, ha anunciado que su partido pedirá a la Junta Electoral Central (JEC) medidas adicionales para incrementar las garantías del voto por correo ante las elecciones generales del 29 de noviembre.

La petición de Feijóo al organismo arbitral se produce después de que algunos cargos del PP hayan expresado sus dudas con el voto por correo. La primera fue la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que el pasado lunes ya pidió a los españoles que no voten por correo en las generales y avisó que el PP estará "pendiente" ante una posible "adulteración" de censos.

De la misma manera, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha dicho "entender" las dudas que pueda tener la gente con el voto por el correo tras las "maniobras" del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez. Por su parte, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha animado a votar presencialmente y no por correo, porque en estos momentos no se fía "absolutamente nada" del presidente del Gobierno, al que ve "capaz de cualquier cosa".

"CONFÍO PLENAMENTE EN LOS CARTEROS DE CORREOS"

En una comparecencia ante los medios en Ceuta, junto al presidente de la ciudad autónoma, Feijóo, ha recordado que él fue en su día presidente de Correos y ha subrayado que él confía en los trabajadores de esa entidad.

"Primero, confío plenamente en los carteros de Correos. Segundo, confío plenamente en los empleados públicos de Correos. Tercero, no confío en los directivos de Correos", ha señalado Feijóo, cosechando un aplauso de los afiliados del PP presentes en ese primer pacto de precampaña en Ceuta.

Para corroborar su afirmación, el jefe de la oposición ha señalado que Correos tuvo en puestos directivos a Juan Manuel Serrano o a Leire Diez, exmilitante socialista que en este momento está siendo investigada por la Justicia,

"No es que no confíe yo, es que no confía la justicia porque el expresidente de Correos y la señora Leire, personaje de reconocido prestigio, están investigados por, entre otras cosas, intentar extorsionar a jueces, fiscales, periodistas y otros ciudadanos", ha aseverado.

LLAMA A LA MOVILIZACIÓN PARA UN "VOTO MASIVO"

En este punto, Feijóo ha asegurado que el PP va a llamar a la "movilización" para que se produzca un "voto masivo" y tras las elecciones generales España pueda contar con "un Gobierno muy sólido".

"Y lo que vamos a hacer en los próximos días es proponerle a la Junta Electoral Central algunas medidas adicionales para incrementar la garantía del voto por correo. Esto es lo que vamos a hacer", ha zanjado el presidente del PP.

ESPAÑA NECESITA "ESTADISTAS" Y NO "ESCAPISTAS"

Feijóo ha asegurado que España "no puede estar más tiempo en manos de escapistas" sino que "necesita estadistas". A su entender, la "buena noticia" es que si la gente acude a votar y no da un voto "por seguro", el 29 de noviembre pueden "alcanzarlo".

A su entender, el daño que se ha hecho a España es "descomunal" pero ahora tienen la "oportunidad" y la "obligación" de responder a la convocatoria de elecciones para poder desalojar a Pedro Sánchez del Palacio de la Moncloa.

"Si la gente me da su confianza, sé lo que tengo que hacer. Sé en qué consiste la reconstrucción que necesita nuestro país", ha afirmado, para añadir que "la gente está harta" de que la política sea una sucesión constante de "desagradables sorpresas" y quiere soluciones a sus problemas.

"VAMOS A JUGAR TODOS LOS BALONES, NO VAMOS A DAR UN VOTO POR PERDIDO"

Feijóo ha admitido que su partido está "muy contento" con el anticipo electoral pero ha avisado de que es "perfectamente consciente de que hay dos formas de perder las elecciones": "darlas por ganadas o darlas por perdidas".

"Vamos a jugar todos los balones, no vamos a dar un voto por perdido", ha manifestado, para añadir que para el "cambio profundo que necesita España" debe haber un Gobierno "muy sólido, muy fuerte, muy determinante, con un mandato directo de las urnas". "Eso es lo que vamos a intentar el 29 de noviembre", ha finalizado.