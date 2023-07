Feijóo pide una mayoría fuerte para no depender de los "extremos" y asegura que no mentirá

El candidato del PP a la presidencia, Alberto Núñez Feijóo, a su llegada al programa 'Cara a Cara. El Debate', en Atresmedia, a 10 de julio de 2023, en Madrid (España). Este es el primer debate de la campaña electoral y el único al que Feijóo ha accedido - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha centrado su 'minuto de oro' en pedir una mayoría fuerte para no depender de los extremos, "que no saben ni gobernar ni gestionar", y ha garantizado que "no" mentirá a los españoles.

Así se ha expresado Feijóo en su última intervención durante el único debate electoral con el jefe del Ejecutivo y candidato socialista, Pedro Sánchez, celebrado en Atresmedia, donde ha proclamado que quiere ser presidente del Gobierno, "pero no de cualquier forma".

En este punto, Feijóo ha pedido el voto "masivo" y directo para el PP en las elecciones del 23 de julio para, según ha dicho, "acabar con los bloqueos y los bloques que están atenazando a la política" que le permitan una "mayoría fuerte".

"Una mayoría sin necesidad de contar con los extremos es fundamental para avanzar. Los extremos no saben gobernar ni gestionar", ha defendido Feijóo a renglón seguido, que ha prometido ser "un presidente de fiar" en el caso de alcanzar La Moncloa.

Además, ha asegurado que escuchará los problemas de los ciudadanos, cumplirá con su programa, su deber, su compromiso y sus principios, recordando que tuvo cuatro mayorías absolutas en Galicia. "Le puedo asegurar que pretendo ser un político útil y de sus ilusiones, quiero ser el presidente del Gobierno y si acuden a votar, habrá un cambio político en España", ha sentenciado Feijóo en su 'minuto de oro'.