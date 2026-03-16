Feijóo reclama a Vox responsabilidad y aparcar las "excusas" porque no pueden "volver a fallar" como en 2023

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, a su llegada a la reunión de la Junta Directiva Nacional del partido en la sede del PP en la calle Génova, a 16 de marzo de 2026, en Madrid (España). Alberto Núñez Feijóo reúne a la Junta Directiva- Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha apelado este lunes a la "responsabilidad" y "madurez" de Vox para cerrar pactos en Extremadura, Aragón y Castilla y León, ya que, según ha dicho "existe la alternativa numérica y no puede fallar la alternativa política". Tras asegurar que "solo se han puesto excusas" y "ya está bien", ha advertido de que ya "fallaron" a la gente en las generales de julio de 2023 y no pueden "volver a hacerlo".

"Los españoles están dibujando la parte del cambio que le corresponde, los votos. Y a los partidos nos corresponde el resto, las ideas, el programa, la política y la responsabilidad. No podemos convertir la esperanza en frustración y no podemos convertir la ilusión en orfandad", ha exclamado.

Así se ha pronunciado Feijóo en su intervención ante la Junta Directiva Nacional del PP --máximo órgano del partido entre congresos-- que ha analizado los resultados en las elecciones de CyL este domingo. A su llegada a la sede nacional del PP, Alfonso Fernández Mañueco, ha sido recibido con una fuerte ovación de sus compañeros de partido por sus resultados, en los que el PP

Feijóo, que ha felicitado a Mañueco y al PP por su victoria tras hacer una "buena campaña", ha resaltado que el Partido Popular es el que "más ha crecido" y que el respaldo que ha obtenido es "sólido y contundente". "Gracias al pueblo de CyL por tanta generosidad y tanta confianza", ha manifestado, tras asegurar que el PSOE se ha convertido en un partido "perdedor" que no puede competir con el PP para aspirar a presidir gobiernos.

NEGOCIAR SOBRE LA BASE DEL DOCUMENTO MARCO QUE PRESENTÓ EL PP

Tras subrayar que los ciudadanos han dicho en las urnas que se forme una mayoría "a partir del programa del PP", ha apelado a la "responsabilidad" porque ha habido una mayoría de ciudadanos que ha votado de forma "muy clara"

En este punto, y dirigiéndose a Vox, ha insistido en que ahora lo que toca es "entenderse". "Solo se han puesto excusas y creo que ya está bien", ha enfatizado, aludiendo al 'no' del partido de Santiago Abascal a la investidura de María Guardiola la primera semana de marzo.

Feijóo ha defendido negociar teniendo como base el documento marco que presentó el PP y que recoge sus principios, si bien ha admitido que cada territorio tiene su "particularidad" y cada negociación "tendrá sus matices. "Ese es nuestro punto de partida", ha dicho.

AVISA QUE NO SE PUEDE JUGAR CON LA GOBERNABILIDAD

El líder del PP ha avisado que no se puede jugar con la gobernabilidad porque no lo merecen los votantes y ha confiado en que Vox no se escude en la campaña andaluza para no llegar a un pacto en CyL.

"Ya está bien, porque ya le fallamos a la gente en julio de 2023 y no podemos volver a fallar. La estabilidad no es una concesión, es una obligación con los ciudadanos. La gobernabilidad no es un favor a un partido. Es el respeto que le debemos a la mayoría", ha aseverado.

En este sentido, Feijóo ha recalcado que los ciudadanos han dicho con claridad en las urnas que al PP le corresponde liderar un gobierno con un programa del Partido Popular. Además, ha dicho que el PP fue responsable "poniendo las cartas boca arriba" elaborando un acuerdo con un criterio claro, transparente, igual para toda España.

"UN ACUERDO PARA QUE EL PP LIDERE LOS GOBIERNOS CON EL APOYO DE VOX"

"Hoy nadie conoce ninguna objeción de fondo a esas líneas por parte de Vox. Ninguna. Nadie ha señalado que hay en ellas algo incompatible con sus posiciones. Nadie ha dado razones para bloquear. Sólo se han puesto excusas. Y creo que ya está bien", ha abundado, para advertir de que "no se puede hacer a los españoles cautivos de una estrategia de ningún partido".

El presidente del PP ha indicado que, de todas las fórmulas posibles tras los resultados, las urnas "solo señalan una posible: un acuerdo para que el PP lidere los gobiernos con el apoyo de Vox, y todo lo demás es ruido".

"Por eso quiero que hablemos más de ideas que de siglas. Y que hablemos más de proyecto que de partidos. Porque es lo que nos estamos jugando. Una alternativa para España", ha avisado a los de Abascal.

"EL 'NO A LA GUERRA' NO HA DADO VOTOS A SÁNCHEZ"

Tras asegurar que no iba a dar a Pedro Sánchez el "lujo" de que se hable más de los "desencuentros" de PP y Vox que "del fracaso de este Gobierno agotado", ha cargado contra el PSOE subrayando que "ni siquiera con una campaña desesperada ha conseguido ganar", pese a que "lo han intentado todo".

En este punto, ha criticado que el PSOE se mueva con discursos de miedo y la mentira. "Ya sabíamos que el 'No a la guerra' no iba a dar de comer a los españoles. Pero ahora además sabemos que no le ha dado votos a Pedro Sánchez porque ya nadie puede creerlo", ha aseverado.

A su entender, "siempre hay cálculo y maniobra". "Confiesan abiertamente que es una estrategia para ver si así movilizan un poco a la gente de izquierdas que está espantada con ellos", ha manifestado.

Feijóo ha afirmado que el Ejecutivo socialista no está en condiciones de ser adalid de la paz, la democracia o los derechos humanos cuando recibe felicitaciones de Hamás, los ayatolás y los hutíes. "Respeten más a los españoles", les ha recomendado.

Según el líder del PP, esto no es elegir entre un "Sí a la guerra" o un pack de 'No a la guerra' con "sus mentiras, su incompetencia y su corrupción". Así, ha dicho que es "perfectamente compatible decir 'sí a la paz' con decir 'sí a la vedad, decencia, cumplir la palabra, los derechos humanos, las mujeres, respetar a los homosexuales y la libertad".

"Llevamos ya ocho años así, cada semana un truquito nuevo a ver si cuela. Que ya no cuela, hombre. Que ya no cuela el discurso del miedo, que ya no cuela las consignas simplonas, que ya no cuela envolverse en falsas banderas, que ya no cuela", ha proclamado.

En este sentido, Feijóo ha dicho que España "ya está en otra y no hay jugada maestra que frene este cambio". A su entender, la mayoría de españoles que reclama "decencia, madurez y sensatez" está creciendo cada vez más y que ese cambio está llegando con el empujón de millones de españoles que piden que el PP lo lidere.