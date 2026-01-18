Feijóo pide a Sánchez suspender su reunión de este lunes en Moncloa tras el accidente de dos trenes en Córdoba

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante la clausura del acto de presentación de la 'Declaración de Zaragoza', en el World Trade Center, a 18 de enero de 2026, en Zaragoza, Aragón (España). - Ramón Comet - Europa Press

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, suspender la reunión que ambos iban a mantener este lunes en el Palacio de la Moncloa tras el accidente de dos trenes de alta velocidad que han descarrilado en Adamuz (Córdoba) y que ha provocado al menos 10 fallecidos. A su entender, "hoy la mínima sensibilidad exige posponer" ese encuentro.

En un mensaje en su cuenta de la red social 'X', Feijóo ha asegurado que las noticias que llegan de Córdoba "son muy graves y dolorosas" y ha añadido que ahora "nada hay más urgente" que atender a las víctimas y a sus familias.

Por eso, el presidente del PP ha desvelado que acaba de escribir a Pedro Sánchez para proponerle suspender el encuentro que tenían previsto para este lunes en el Palacio de la Moncloa a las 18.00 horas.

CREE QUE "LA MÍNIMA SENSIBILIDAD" EXIGE POSPONER LA REUNIÓN

En la agenda de esa cita estaba el posible envío de tropas a Ucrania, pero el PP también había pedido hablar de otros asuntos como la situación en Groenlandia y Venezuela, o la financiación autonómica.

"Toda la atención debe estar en la emergencia y en averiguar qué ha podido ocasionar esta tragedia", ha manifestado Feijóo, que ha añadido que sus equipos podrán encontrar otra fecha para verse. "Pero hoy la mínima sensibilidad exige posponerlo", ha añadido.

CONVERSACIÓN CON JUANMA MORENO

Además, el líder del PP ha asegurado este domingo que ha conversado con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, tras al accidente de dos trenes en Adamuz (Córdoba) y ha trasladado un mensaje de ánimo a los afectados.

"Acabo de hablar con Juanma Moreno para transmitirle nuestra solidaridad tras el accidente de tren en Córdoba", ha afirmado Feijóo. Precisamente, esta misma mañana ambos han coincidido en Zaragoza, donde todos los 'barones' del PP han firmado una declaración contra la financiación autonómica acordada entre el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras.

Feijóo ha asegurado que "los servicios de emergencia están trabajando con el máximo rigor para minimizar en lo posible las consecuencias" y ha añadido que "eso es lo importante ahora". "Todo el ánimo a los afectados y a sus familias en estos momentos de angustia", ha añadido.

YA HAY AL MENOS DIEZ PERSONAS MUERTAS

Al menos diez personas han muerto tras el descarrilamiento registrado sobre las 19,45 horas de este domingo, según han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras del dispositivo de emergencias. Además, 25 personas han resultado herida.

Por la vía contigua circulaba un tren procedente de Puerta de Atocha y con destino Huelva, que también descarriló como consecuencia del incidente, según informaba Adif a través de su cuenta oficial en la red social 'X'.