Feijóo pide a los votantes de Vox y del PSOE unir su voto en el PP para poder garantizar "el fin del sanchismo"

Asegura que quiere un Gobierno "en solitario" y "sin intermediarios que cobren la comisión de sus votos"



CASTELLDEFELS (BARCELONA), 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha arrancado este jueves la campaña electoral para las elecciones generales del 23 de julio asegurando que aspira a lograr un Gobierno "en solitario", "sin intermediarios". Por eso, ha apelado a los votantes de Vox y de PSOE asegurando que solo "la papeleta del PP garantiza el fin del sanchismo", dado que de otra forma hay votos que pueden "perderse por el camino".

Feijóo ha elegido Castelldefels (Barcelona) para la tradicional pegada de carteles con la que da comienzo la campaña, un acto al aire libre junto al Ayuntamiento al que han asistido unas mil personas, según fuentes del partido. Previamente han tomado la palabra el candidato número uno por la provincia de Barcelona, Nacho Martín, y el presidente del PP catalán, Alejandro Fernández.

El líder del PP ha afirmado que quiere "unir a todos los españoles" y se ha mostrado convencido de que "se puede gobernar mejor" que Pedro Sánchez, con "una política mejor". Por eso, ha pedido a los ciudadanos que "no pongan intermediarios en el Gobierno", después de cuatro años de un Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos instalados en el "lío permanente".

"Discuten por la mañana, vuelven a discutir por la tarde y se reconcilian por la noche. Y así sucesivamente llevamos cinco años, que esto parece una telenovela, pero mala, de un guión malo", ha proclamado Feijóo.

PIDE APOYAR AL PP PARA QUE NO SE "PIERDA NINGÚN VOTO"

Feijóo ha pedido apoyo al PP para no depender de Vox porque, según ha dicho, "lo mejor que puede hacer un Gobierno es estar rodeado de los votos que salen limpiamente de las urnas". De esa forma, ha proseguido, "solo se debe a los ciudadanos" y "no hay intermediarios que cobren la comisión de sus votos".

"Y por eso le pido a los catalanes y al conjunto de los españoles que no pongan intermediarios en el Gobierno, que le den la confianza a alguien que pueda liderar España y si no lo hace bien que se la retiren a los cuatro años, pero que le dejen gobernar, que le dejen gobernar para todos y no para unos pocos, en contra de la mayoría", ha abundado.

A su entender, se trata de un planteamiento en el que se reconoce "una amplísima mayoría de ciudadanos", también "una mayoría de votantes del PSOE", a los que ha reclamado también su confianza ante las elecciones de julio.

Asimismo, ha asegurado que los que votaron a Vox "necesitan tener un Gobierno sólido y necesitan que su papeleta se convierta en una victoria electoral y que no se pierda por el camino". "Y aquellos que votaron también a otros partidos tienen que saber que si quieren finalizar con el sanchismo, la única papeleta es la del PP", ha aseverado.

Feijóo, que ha dicho que quiere ser el presidente de "todos" los españoles y de "todos" los catalanes, ha recalcado que no va a "renunciar a conseguir" un Gobierno en solitario y ha subrayado que además Cataluña "lo necesita".

"Cataluña necesita un Gobierno que le hable a los catalanes de verdad. Que le hable a los catalanes que votan al independentismo y a aquellos que votan al constitucionalismo porque, lamentablemente, España solo tiene un gobierno que le habla a los catalanes que votan al independentismo porque depende de ellos la gobernabilidad de España", ha manifestado.

MOMENTO DEL CAMBIO COMO EN 1982 CON FELIPE GONZÁLEZ

Tras asegurar que la mayoría de los catalanes prefiere que hablen de economía, infraestructuras, sanidad, educación o ocupación ilegal de vivienda, ha señalado que su compromiso con Cataluña es que "los catalanes se sientan cómodos en la nación en la que llevan 500 años".

"Tengo el compromiso de unir a los catalanes frente a los que viven de tierra, dividirles y de fraccionarles. Tengo el compromiso de volver otra vez a hablar de cómo se emplea el dinero de los catalanes de forma eficiente y no cómo se despenaliza la malversación de fondos públicos", ha exclamado, cosechando un aplauso.

Tras recalcar que España "necesita un gobierno fuerte y "sólido", ha subrayado que es el "momento del cambio" en España y ha recordado que, como sucedió en 1982 con Felipe González, millones de personas votaron el cambio porque era el voto del "optimismo" y de la "modernización" del país.



"DOBLE CARA" DEL PSC

En su discurso, Feijóo ha lanzado duras críticas a los socialistas catalanes, de los que ha denunciado su "doble cara", tras sus pactos con los independentistas. Frente a ello, ha reivindicado el "sentido de Estado" y el "valor de la palabra" del PP,.

"En Madrid son constitucionalistas y aquí son aliados del independentismo. Queridos amigos me siento muy orgulloso de no ser del Partido Socialista de Cataluña. Me siento muy orgulloso de ser de un partido que tiene sentido de Estado", ha aseverado.

Finalmente, ha denunciado un día más la utilización que hace el Gobierno de Sánchez de instituciones como el CIS. "Este ha sido el penúltimo CIS del señor Tezanos. El último lo va a sacar el próximo lunes, día límite de las encuestas, para movilizar a su electorado y se acabó. Se acabó el CIS de Tezanos, se acabó la utilización de la demoscopia falsa para desinformar a los españoles", ha rematado.