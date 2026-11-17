El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, durante un acto de campaña, a 17 de noviembre de 2026, en Logroño, La Rioja (España). - JPEG - Europa Press

LOGROÑO/MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido a los indecisos y a los abstencionistas que apoyen al Partido Popular en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre para que haya un cambio en España. A su entender, el país "no está para equidistancias".

"Pido el voto para la gestión, para la decencia, para la honradez y para el cambio necesario", ha reclamado Feijóo en un mitin del PP en el Palacio de Congresos y Auditorio de La Rioja-Riojaforum, en el que también han participado la candidata al Congreso por La Rioja, Cuca Gamarra, y el presidente de esta comunidad, Gonzalo Capellán. Además, ha agradecido la presencia de dos expresidentes riojanos, Pedro Sanz y José Ignacio Ceniceros.

En su intervención, ante unas 1.500 personas, según fuentes del PP, Feijóo ha apelado a la movilización de los suyos para que se dediquen hasta el 29 de noviembre a explicar a "todo el mundo" lo que se juegan como país. "Pidamos el voto a todo el mundo", ha insistido.

Así, ha solicitado el voto a aquellos que "piensan abstenerse" y ha dicho que "el país no está para abstencionistas ni para equidistancias". "España necesita un cambio y la abstención no facilita el cambio", ha avisado.

Además, ha reclamado el voto "a quien duda" porque, según ha dicho, estas elecciones van de darle a España "el mejor Gobierno". A su entender, ese Ejecutivo "será mejor cuanta más fuerza tenga el Partido Popular" en las urnas.

Feijóo también ha pedido el voto a aquellos que respaldaron "siempre" al PP, a los que ha dado las gracias, y a aquellos que les votaron pero "ahora no quieren hacerlo". "No os voy a fallar si recuperamos ese voto", les ha dicho.

TAMBIÉN PIDE "EL VOTO PRESTADO A MUCHOS SOCIALISTAS"

Como ya hizo este mediodía en el mitin de Bilbao, ha apelado a los socialistas descontentos con la gestión de Pedro Sánchez. "Pido el voto a quienes votaron al PSOE y han visto como el Gobierno ha sido una mezcla de corrupción, de mala gestión, de machismo y de mentiras. Le pido el voto prestado a muchos socialistas porque no quieren seguir en este sanchismo que se ha cargado España y el PSOE", ha aseverado.

El candidato del PP también se ha dirigido a los más jóvenes, en especial a aquellos que van a votar por primera vez. "Vuestro voto es fundamental para cambiar al peor Gobierno de nuestra historia y para hacer un país mejor", les ha dicho.

Feijóo ha afirmado que estas elecciones no van "de siglas ni de bloques" sino de "decencia o de indecencia". "Esto va de que el país funcione o que entre todavía más en la decadencia que, año a año, en los últimos ocho hemos vivido", ha enfatizado.

PIDE NO CONFIARSE PESE A LAS ENCUESTAS: "AQUÍ NO HAY HECHO NADA"

Después de que las encuestas sitúen al PP como primera fuerza, el líder del PP ha admitido que "todo huele" a que les va a "ir muy bien" porque en ninguna provincia están bajando. Sin embargo, ha pedido no confiarse porque "aquí no hay hecho nada". "Que nadie se conforme. Aquí no está puesta una urna", ha manifestado.

Feijóo ha cargado contra Sánchez y el PSOE porque "van como pollo sin cabeza", "se ponen camisetas y se ponen a bailar". "Hombre, un poco de respeto a la gente. Si quieren ir Operación Triunfo, pues que vayan. Pero hombre, el Gobierno de España, los problemas de la gente de España, es un poco más importante", ha exclamado, cosechando el aplauso de un auditorio entregado.

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