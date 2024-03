Feijóo pregunta a Sánchez si cederá el referéndum y le avisa: "Las catalanas marcarán el inicio del final del Gobierno"

Aconseja a Junts tener cuidado porque con el adelanto electoral ERC y PSC pueden querer "engañarle" y que la amnistía "no llegue a tiempo"

MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha preguntado este jueves al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, si va a "ceder el referéndum" como piden los independentistas tras aprobar la ley de amnistía y le ha avisado que "lo que tiene por delante no es una legislatura" sino "una agonía". Además, ha pedido a los socialistas que no les "vendan" el mensaje de la "reconciliación" porque esta ley es "sumisión" y "divide a Cataluña en dos".

En su intervención en el Pleno del Congreso, Feijóo ha señalado que todo lo que está ocurriendo hace que el final de Pedro Sánchez "esté más cerca". "Todo el daño causado a nuestras instituciones, todo lo malversado, el precio que ha pagado por comprar el poder no les valdrá de nada. Las elecciones catalanas marcarán el inicio del final de este Gobierno. Cuando Sánchez deje de ser útil, le dejarán caer", ha advertido.

Feijóo ha afeado al jefe del Ejecutivo que no haya querido defender la posición del Gobierno y lo ha achacado a que hasta él es "incapaz de dar la cara por este delirio". Además, ha denunciado que el PSOE lo haya acatado "todo" al incluir en la norma los delitos de terrorismo, la corrupción y la alta traición, "hasta las multas por las que se malversó".

UNA LEY DE AMNISTÍA QUE "DIVIDE A CATALUÑA EN DOS"

Tras asegurar que se está consumando "la estafa" del PSOE a sus votantes, el jefe de la oposición ha recalcado que se aprueba esta norma porque es la única forma que tiene Sánchez de seguir "un tiempo más de presidente". "Y por eso lo han aceptado todo", ha apostillado.

Además, el presidente del PP ha pedido a Sánchez y al PSOE que no les "vendan" el mensaje de la "reconciliación" porque esta ley "divide a Cataluña en dos". "Esto no es reconciliación, esto es sumisión", ha proclamado, para avisar además a Sánchez y al PSOE que "esta ley no pasará el filtro de la calle".

Ante el adelanto electoral de las catalanas al 12 de mayo, Feijóo ha lanzado un mensaje a la formación que lidera Carles Puigdemont. "Cuidado, señores de Junts, cuidado porque a lo mejor con estas elecciones, ERC y el PSC han querido engañarles para que la amnistía no llegue a tiempo y que ya no parezca que todos bailan a su canción", ha aseverado.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))