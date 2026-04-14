Feijóo proclama que no es "aceptable" que un presidente "con su mujer procesada" no dimita y carga contra Bolaños

1077760.1.260.149.20260414133246 El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (i), y el secretario general del PP, Miguel Tellado (d), durante la reunión plenaria de los Grupos Parlamentarios del Partido Popular del Congreso y del Senado, en el Congreso de los Diputados, a 14 - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha proclamado este martes que no es "aceptable" tener "un presidente del Gobierno con su mujer imputada y procesada por delitos graves de corrupción", como es el caso de Begoña Gómez, sin que el presidente "dimita" y ha cargado contra el ministro de Justicia, Félix Bolaños, por sus "señalamientos" a los jueces que investigan al entorno del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

"Ni en Hungría, ni en ningún otro lugar de Europa, es aceptable tener a un presidente con su mujer cuatro veces imputada y procesada por delitos graves de corrupción, sin que el primer ministro dimita; no es admisible", ha proclamado ante los diputados y senadores de su partido reunidos en el Congreso.

Tras recordar que además de a Gómez, la Justicia también ha investigado al hermano del presidente, ha incidido en que tampoco es "aceptable que las campañas internas de un partido las financie una red de prostíbulos y las gestione un portero de un club nocturno", en referencia a las primarias del PSOE.

Según Feijóo, la pregunta es: ¿Por qué lo que no es aceptable en Hungría, ni en ningún otro país de Europa, estamos condenados a padecer en España? ¿Por qué tenemos que tragar con señalamientos a la justicia, hechos por todo el gobierno en el día de ayer, capitaneados por el Ministro de Justicia?".

En este contexto, tras replicar a Bolaños que, en democracia a la Justicia se la respeta, no se la desprecia, el jefe de la oposición ha señalado a Pedro Sánchez como el "culpable de esta situación".

(((HABRÁ AMPLIACIÓN))