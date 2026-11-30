El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, durante el seguimiento de la jornada electoral de los comicios generales en la sede federal del - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha prometido esta noche "gestión, seriedad trabajo" tras ganar las elecciones generales y ha asegurado que intentará gobernar para "todos" los españoles Además, ha señalado que no quiere "fallar" a los ciudadanos.

"Vamos a intentar gobernar para todos, para todos los españoles, voten a quien hayan votado", ha declarado Feijóo desde el balcón de Génova, donde ha dado las gracias a todos los españoles que le han apoyado en las urnas.

Feijóo, flanqueado por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y todos los cargos de su equipo, ha afirmado que España "ha vitado cambio" y no lo ha pedido "en voz baja" sino que han sido "millones de votos con una participación histórica". "España ha pedido cambio y un cambio contundente", ha proclamado, tras una participación del 79,59%.

FELICITA A ABASCAL

Tras dar las gracias también a su familia, ha afirmado que esta noche "hay mucha gente feliz en España". "Feliz y esperanzada. Y le digo a toda esa gente que no les vamos a fallar, que lo que hemos comprometido lo vamos a hacer", ha garantizado.

El líder del PP ha dicho que quería felicitar de forma "especial" al candidato de Vox, Santiago Abascal, que es el que "más ha subido en porcentaje y en diputados". Feijóo necesitará a Vox para ser investido presidente del Gobierno.

En la parte final de su discurso, ha tenido palabras de agradecimiento a los jóvenes, con los que ha intentado "conectar a través de las redes del partido". "Yo les voy a decir una cosa. En esta campaña se va a rodar una serie, ¿sabéis cómo se va a llamar la serie? Anotopat", ha exclamado, en alusión al mote que se ha hecho viral tras su equivocación hace un año en el Congreso y que el PP ha utilizado en su propio beneficio.

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