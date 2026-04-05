Feijóo propone una ley estatal de cuidados paliativos y pide una "reflexión apartidaria" sobre la eutanasia

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, a su salida de una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 26 de marzo de 2026, en Madrid (España). El Congreso celebra hoy un pleno extra para acoger el debate de convalidación del decr - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que su partida impulsará una ley estatal de cuidados paliativos si llega a La Moncloa y ha pedido hacer una "reflexión apartidaria" tras el caso de Noelia del Castillo.

"Nuestro planteamiento es proponer y aprobar, si llegamos al Gobierno, una ley estatal de cuidados paliativos para garantizar el apoyo físico y el apoyo psicológico a cualquier persona residente en España y, por tanto, la opción de morirse no puede ser la norma, tiene que ser la excepción de todas las excepciones", ha asegurado Feijóo en una entrevista concedida a Servimedia, recogida por Europa Press, en la que no aclara si derogaría la actual ley de eutanasia. "No me gustaría en este momento reabrir un debate sobre una ley que además nosotros no hemos apoyado", ha señalado.

Feijóo ha instado a hacer una reflexión a los partidos que apoyaron la ley de la eutanasia para saber en "qué se ha fallado". "Bien sería hacer una reflexión del conjunto de la clase política en qué se ha fallado, por qué el Estado le ha fallado a Noelia y por qué tenemos el primer caso de eutanasia de una niña de 25 años que hace estremecer a cualquier conciencia", ha afirmado.

"Creo que hay que hacer una reflexión apartidaria. Este asunto ha removido las conciencias de todos los ciudadanos, no es fácil hablar de este tema, pero lo que sí aseguro es que aquí hay un fallo, hemos de reconocerlo. Noelia se ha ido sin que hayamos sido capaces de evitarlo", ha lamentado Feijóo.

El líder del PP ha defendido que el objetivo debe ser garantizar el acompañamiento al final de la vida. "El progreso de España no se puede medir en el número de muertes que permite, sino en el número de vidas que acompaña hasta el último suspiro", ha indicado.

Asimismo, ha achacado el caso de Noelia a "un abandono y un fracaso evidentes del Estado", que, según ha señalado, "no ha sido capaz de atenderla ni de ayudarla a sobreponerse a su situación anímica, emocional y personal". "Noelia no ha tenido la suerte de nacer en una familia estable. Ha estado ingresada en un centro de menores y ha vivido circunstancias de una enorme carga emocional", ha manifestado.

REGULARIZACIÓN MASIVA DE INMIGRANTES

Durante la entrevista con Servimedia, Feijóo también ha advertido de que la regularización de migrantes provocará "presión" sobre la sanidad y la educación pública, y reclamó "frenarlo" por considerarlo un "disparate legal".

En su opinión, la medida va en contra de "todas las instituciones europeas", del Pacto de Migración y Asilo y del Reglamento de Retornos aprobado en el Parlamento Europeo. "Somos el único país de la Unión Europea que está tramitando una regularización incondicionada sin ni siquiera exigir los antecedentes policiales de más de un millón de personas", ha afirmado, al tiempo que ha añadido que el decreto se tramita "sin que se someta a la votación del Congreso".

Asimismo, ha afirmado que otorgar la residencia legal a personas en situación irregular aumentará la población y, por tanto, "la presión" en el sistema sanitario. "¿Cómo no va a influir en los servicios públicos? Si usted le da a un millón de personas la residencia legal partiendo de una situación irregular, automáticamente hay un millón de personas más de población protegida en lo que a sanidad se refiere", ha señalado el presidente.

Preguntado por la restauración de la universalidad de la sanidad pública --que revierte los recortes del Gobierno de Mariano Rajoy de 2012--, Feijóo se ha mostrado contrario.

"Una cosa es la atención ante una urgencia o emergencia de un ciudadano que está en España, y otra cosa es otorgarle un derecho a una persona que está irregularmente en nuestro país", ha declarado a Servimedia al tiempo que ha criticado que el Ejecutivo legisle sobre "cosas que no gestiona y que no paga".