Feijóo recalca que "cualquier plan que sea mantener a los herederos de Maduro en Venezuela" no cuenta con apoyo del PP

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha recalcado este miércoles que su partido no puede apoyar ningún plan que "sea mantener a los herederos" de Nicolás Maduro en el poder en Venezuela, incidiendo en que Delcy Rodríguez "no es el futuro" para los venezolanos después de la intervención militar de Estados Unidos, si bien ha reconocido que las transiciones a la democracia llevan un tiempo.

En una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, el líder de los 'populares' ha insistido en que para su partido la clave es que en Venezuela se puedan celebrar elecciones y se reconozca a Edmundo González, candidato a la oposición a las últimas presidenciales, como presidente del país.

"Venezuela tiene más expectativas y más esperanzas de las que tenía hace unos meses", ha dicho Feijóo, en referencia al hecho de que Maduro fue capturado por Estados Unidos en su intervención del 3 de enero, pero aunque se ha avanzando en "la buena dirección" la situación aún no es la "correcta".

No lo será, ha dicho, mientras no se libere a todos los presos políticos, "mientras no se acabe con un régimen criminal y miserable del señor Maduro y de sus sucesores" y "no se acepte que la señora Delcy Rodríguez no es el futuro de Venezuela", y mientras no se inicie una transición y se organicen unas elecciones democráticas en las que tanto Edmundo González como la Nobel de la Paz María Corina Machado "tengan protagonismo".

Al ser preguntado sobre cómo valora los planes del presidente estadounidense, Donald Trump, para el país --toda vez que por ahora Washington ha respaldado la continuidad de Delcy Rodríguez y ha dicho que Machado no cuenta con el respaldo interno como para liderar el país--, el presidente del PP ha afirmado que "entre que Maduro esté en Venezuela o que esté fuera capturado a disposición judicial, sin ninguna duda" apoya lo segundo.

NO ES FÁCIL PONER UNA DEMOCRACIA DESDE UNA DICTADURA

"Comprendo que esto es fácil decirlo (...) pero no es fácil entrar en un país e intentar poner en ese país una democracia desde una dictadura", ha reconocido, apostando por esperar para "ver es si ese plan va a proponer, incentivar y apoyar unas elecciones en Venezuela". Con todo, ha recalcado que "cualquier otro plan que sea mantener a los herederos de Maduro en Venezuela, es un plan que no cuenta con el apoyo del Partido Popular".

"Desde la prudencia de las dificultades que sabemos lo que es hacer una transición democrática en un país", ha dicho Feijóo, asegurando que "lo hemos conocido muy bien en España", ha insistido en que "más pronto que tarde haya unas elecciones libres en Venezuela".

ZAPATERO TIENE QUE DAR EXPLICACIONES

Por otra parte, el líder del PP también ha querido referirse a la labor realizada por el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. "Lo que ha hecho el señor Zapatero en Venezuela, lo sabremos alguna vez, con amplitud, pero hay una serie de indicios que no nos preocupan y mucho", ha reconocido, remitiéndose a algunas de las "cosas increíbles" que ha contado el hijo del exministro José Luis Ábalos.

Asimismo, ha apuntado que también debería explicar por qué viajó "durante varios años una o dos veces todos los meses" a Venezuela, despachó directamente con Maduro y ejerció de "intermediario de la dictadura venezolana con el Gobierno español".

Todas estas cosas, ha añadido, no solo las tiene que "aclarar" Zapatero sino el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "que es el que acepta la intermediación del expresidente como presidente en la sombra para los asuntos bolivarianos". Además, ha recordado, "ya está en el ámbito jurisdiccional, por lo tanto tendrá que explicarlo sin duda" en este ámbito.

Asimismo, ha expresado su incomprensión por que ahora se agradezca la mediación de Zapatero en la liberación de presos políticos, incluidos españoles, cuando no ha "condenado de forma constante y de forma continua todos los presos políticos, españoles o no, que Maduro ha metido en las cárceles" ni tampoco "los centenares de personas que han desaparecido" durante su "dictadura".