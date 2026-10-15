Feijóo recalca que la subida de las pensiones conforme al IPC es "innegociable" y busca zanjar el debate: "Se acabó"

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BRUSELAS, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este jueves que si llega al Palacio de la Moncloa garantizará la viabilidad del sistema público de pensiones, que se actualizarán conforme al Índice de Precios al Consumo (IPC). Dicho esto, ha recriminado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que se dedique a dar "lecciones" cuando en 2010 votó a favor de "congelar" las pensiones en el Congreso.

"Las pensiones son innegociables y ya. Se acabó", ha afirmado rotundo Feijóo desde Bruselas, tras asistir a la cumbre del Partido Popular Europeo (PPE), intentando así zanjar el debate sobre el futuro de las pensiones que se ha instalado en plena precampaña de las elecciones generales del 29 de noviembre.

De hecho, poco antes también desde Bruselas, el presidente del Gobierno ha reconocido que le producen "perplejidad" las declaraciones que están haciendo portavoces tanto del PP como de Vox en las que "abiertamente" dicen que "van a recortar las pensiones" o que "el sistema de reparto es un sistema que está a punto de colapsar". Dicho esto, ha asegurado que el sistema de pensiones es "sostenible" y que su Ejecutivo pretende subirlas antes de final de año.

El PSOE se ha lanzado contra el PP por este asunto después de que la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, defendiera en un podcast cambiar el "modelo actual" de pensiones y "ser valientes a la hora de tomar decisiones" porque el sistema va a "colapsar".

"GARANTIZAREMOS EL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES"

Al ser preguntado expresamente qué va a hacer con las pensiones si gobierna tras las generales después de que Sánchez apunte a que el PP las va a recortar, Feijóo ha indicado que las pensiones "son innegociables". "Se actualizarán las pensiones conforme al IPC sin duda. Garantizaremos el sistema público de pensiones, su viabilidad sin duda", ha aseverado.

Dicho esto, ha indicado que "si hay alguien que no tiene credibilidad en materia de actualización de las pensiones" es el presidente del Gobierno. "El señor Sánchez congeló las pensiones en España en el año 2011, con su voto favorable. Por tanto, que venga a dar lecciones sobre la viabilidad y la congelación de las pensiones, el señor Sánchez está inhabilitado para eso", ha manifestado, en alusión a la decisión del entonces Gobierno presidido por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

Finalmente, el jefe de la oposición ha reiterado que revalorizará las pensiones y ha subrayado que ya lo ha dicho varias veces esta semana cuando le han preguntado. "La viabilidad y la actualización conforme al IPC de las pensiones son innegociables", ha concluido.