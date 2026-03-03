Feijóo reivindica a España como "país fiable" tras la amenaza de Trump y acusa a Sánchez de "perjudicar" a los españoles

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 25 de febrero de 202, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reivindicado este martes a España como un "país fiable" pese a su "mal Gobierno", después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya amenazado con embargos por no permitir el uso de las bases de Rota y Morón ante la guerra con Irán. Dicho esto, ha cargado contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, al que ha acusado de "perjudicar" los intereses de los españoles con su postura ante el conflicto.

Así se ha pronunciado después de que Trump haya asegurado que España es una aliado "terrible" y haya ordenado cortar todo el comercio con nuestro país tras la negativa del Gobierno a dejar usar las bases de Rota y Morón para atacar a Irán.

"España esta siendo terrible, he pedido cortar todos los acuerdos con España", ha afirmado el mandatario estadounidense, en declaraciones desde el Despacho Oval tras reunirse con el canciller alemán, Friedrich Merz.

VE LA POLÍTICA EXTERIOR DE SÁNCHEZ UNA "IRRESPONSABILIDAD"

En un mensaje "claro" en la red social 'X', Feijóo ha reaccionado a las palabras de Trump asegurando: "Primero, España". Además, ha dicho que a los aliados les pide "respeto" porque España "es un país fiable, comprometido con la libertad y con los valores de Occidente". "España es mucho más que su mal Gobierno", ha enfatizado.

En segundo lugar, el jefe de la oposición se ha dirigido a los españoles, a los que ha recordado que la situación internacional "es crítica" y "caben opiniones distintas". "Lo que ya no admite discusión es que la política exterior del Gobierno es una constante irresponsabilidad y que la frivolidad tiene consecuencias", ha advertido.

En tercer lugar, Feijóo ha apuntado hacia Pedro Sánchez: "Si Irán le da las gracias y Estados Unidos le considera un terrible aliado, falla usted. Eso no es equidistancia. Es perjudicar los intereses de España frente a un 'régimen odioso', según sus propias palabras", ha resaltado.

SU COMPROMISO: QUE ESPAÑA RECUPERE "SU SITIO EN TODAS PARTES"

Por último, ha subrayado que hay "demasiado en juego" y ha cargado duramente contra la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez: "Por intentar ganar unos votos dentro no podemos poner en riesgo nuestra seguridad, nuestra estabilidad y nuestra posición en el mundo".

Por eso, el presidente del PP ha garantizado que su "compromiso" si llega al Palacio de la Moncloa es que España vuelva a "ocupar su sitio" en Europa, en la OTAN y en todas partes. "Y estará siempre del lado de la libertad y frente a los tiranos", ha finalizado.