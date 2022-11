Feijóo responde a Vox ante Ayuso y Almeida: "Nuestro objetivo no es llenar las calles sino llenar las urnas"

Marca distancias ante la manifestación convocada este domingo por los de Abascal en Colón y llama a unir en el PP el voto de centroderecha

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este sábado que el objetivo de su partido no es "llenar las calles" sino "llenar las urnas" en las próximas citas electorales que se celebrarán en 2023, marcando así distancia con la estrategia de Vox, un partido que este mismo domingo ha convocado una manifestación en la Plaza de Colón para protestar contra la derogación del delito de sedición.

"Convirtamos la indignación de lo que está pasando en votos", ha reclamado Feijóo en un acto organizado por el PP --bajo el título 'En defensa de un gran país'-- en el Polideportivo Antonio Magariños, situado junto a las instalaciones del I.E.S Ramiro de Maetzu en el que estudió y jugó al baloncesto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. A la tribuna han subido también la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

Ante unas 2.000 personas --según fuentes de la organización--, Feijóo ha cargado duramente contra los pactos del Gobierno de Sánchez con ERC y Bildu, censurando especialmente la cesión de la competencia de Tráfico a Navarra. De hecho, ha recalcado que Bildu ha conseguido "más" con el actual Ejecutivo que "durante todos los años de violencia" a los que ha sometido a España.

PIDE "CONVERTIR LA INDIGNACIÓN EN VOTOS"

Tras asegurar que el PSOE y Sánchez se "equivocan" si se creen que la mayoría de los españoles van a quedarse "callados" y "mudos" ante lo que está sucediendo en España, ha pedido convertir la "indignación de lo que está pasando en votos". "Nuestro objetivo no es llenar las calles sino llenar las urnas de geste libre que vota libremente", ha proclamado, ante lo que uno de los asistentes ha gritado: "hay que llenar las calles también".

El partido de Santiago Abascal ha convocado este domingo una manifestación en la Plaza de Colón en protesta por la derogación del delito de sedición, llamando a PP y Cs ha sumarse a esa movilización contra el Ejecutivo de coalición de PSOE y Unidas Podemos. Sin embargo, los 'populares' han optado por una campaña de actos recorriendo España para denunciar las "cesiones" de Sánchez al independentismo. El jueves estuvieron en Badajoz, hoy en Madrid y la próxima semana harán parada en Albacete y Zaragoza.

Feijóo ha afirmado que son actos para "defender" España tras una legislatura de "engaños, arrogancia y autoritarismo". Después, ha puesto a auditorio en pie cuando ha preguntado a los presentes si se imaginan qué podría ocurrir si tienen a Sánchez otros cuatro años en el Palacio de la Moncloa. "Esto ha de terminar y democráticamente lo vamos a hacer", ha aseverado, cosechando una cerrada ovación.

APELA AL VOTO ÚTIL AL PP FRENTE A VOX

El líder del PP ha apelado al voto útil al PP y a unirse por España porque, según ha dicho, Sánchez "celebrará" cualquier voto a otras formaciones que no sean el Partido Popular. "Si unimos el voto de centroderecha vamos a tener la mayoría suficiente para gobernar y si lo dividimos van a seguir gobernando ellos", ha advertido, para sentenciar: "Si queremos a España, unámonos por España".

En un discurso con marcado acento electoral, Feijóo ha asegurado que a Sánchez le "molesta" que cada vez haya más españoles que "quieren un buen gobierno", igual que le "molesta especialmente" Isabel Díaz Ayuso y que ella vaya a ganar las próximas elecciones autonómicas de mayo con "una mayoría contundente, rotunda y total".

"También les molesta que hasta abril, que iban ganando, sigan perdiendo todos los meses, todas las semanas", ha dicho, en alusión a su llegada a la Presidencia del PP en sustitución de Pablo Casado. "Les molesta porque saben que vamos a ganar. Ésa va a ser la respuesta de la gran mayoría, una respuesta alta y clara, contundente, una respuesta inequívoca, serena, una respuesta humilde, democrática", ha manifestado.

En este sentido, ha afirmado que la mayoría de los españoles no van a "desaprovechar la oportunidad del 28 de mayo para expresar su 'no' a lo que está ocurriendo en España y su 'sí' a una forma distinta de gobernar en España". "¿Qué se le puede decir a un partido servil con el independentismo y cruel con los constitucionalistas? ¿Qué se le puede decir a un partido que perdona la sedición a los delincuentes y saca a la Guardia Civil del territorio español? Lo único que se le puede decir de todo esto es 'este PSOE ya no' 'Ahora el PP, sí", ha finalizado.