Feijóo, sobre si Sánchez aguantará hasta 2027 tras las medidas para atraer a Junts: "Eso no depende de él"

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 19 de noviembre de 2025, en Madrid (España). El Gobierno se enfrenta a una nueva se - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este martes, poco después de que el jefe del Ejecutivo anunciase un paquete de medidas para recuperar la relación con Junts, que agotar la legislatura no depende de Pedro Sánchez.

"Eso no depende de él", ha afirmado rotundo Feijóo, al ser preguntado por las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno para reconciliarse con Junts y su intención de que la legislatura termine en 2027.

Sin embargo, el líder del PP --que ha hecho estas declaraciones en el encuentro informativo con el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, organizado por 'La Razón'-- no ha entrado a valorar las medidas avanzadas por Sánchez.

En concreto, el jefe del Ejecutivo ha asumido los incumplimientos políticos con Junts y ha anunciado un real decreto para aprobar algunos de los acuerdos pendientes con la formación independentista con el objetivo de llegar al fin de la legislatura.

En una entrevista en 'Rac1', Sánchez ha dicho que el real decreto pretende "facilitar y flexibilizar" las inversiones de los entes locales y ayuntamientos, una medida pactada con Junts. Según ha añadido, permitirá a los alcaldes tener más capacidad, flexibilidad y facilidad para invertir en proyectos que no conlleven gasto corriente.

MUÑOZ: "¿NO DECÍA SÁNCHEZ QUE NO HABÍA INCUMPLIDO NADA?"

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha afeado el giro del presidente del Gobierno y que ahora asuma los incumplimientos con Junts cuando decía hace una semana que no había incumplido nada.

"Pero ¿no decía Pedro Sánchez hace una semana que no había incumplido nada? ¿En qué quedamos?", ha interpelado Muñoz, en declaraciones a los medios a la salida del desayuno informativo con Mañueco al ser preguntada por ese guiño de Sánchez al partido de Carles Puigdemont.

Por su parte, la portavoz del Grupo Popular en el Senado, Alicia García, ha asegurado en rueda de prensa que el jefe del Ejecutivo busca con su paquete de medidas "comprar" más tiempo en el Palacio de la Moncloa con "un nuevo cheque en blanco a Junts".

JUNTS DARÁ SU RESPUESTA ESTE MIÉRCOLES

Mientras tanto, Junts se piensa la respuesta a las medidas anunciadas por Sánchez. Será la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, la que comparecerá este miércoles en rueda de prensa para reaccionar a esas declaraciones del presidente del Gobierno.

Así lo ha avanzado el portavoz del grupo en el Parlament, Salvador Vergés, quien ha resaltado que Nogueras se encargará de hacer la "reacción oficial" del partido, sin querer dar más detalles al respecto.