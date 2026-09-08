Feijóo, tras suspender el TS el derecho a voto para los nacionalizados con la 'ley de nietos': "Teníamos razón"

Archivo - (I-D) El secretario general del PP, Miguel Tellado; el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, durante el Comité Ejecutivo Nacional del partido, en la sede nacion - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este martes que el PP tenía "razón" en sus críticas a la actuación del Gobierno con la llamada 'ley de nietos', que permite el acceso a la nacionalidad de descendientes de exiliados.

Los 'populares' han denunciado estos meses que no se puede cambiar una ley por medio de una instrucción y que la pretensión del Gobierno es modificar el censo a meses de votar en unas elecciones, si bien fue Vox el que llevó este asunto a los tribunales.

"Teníamos razón", ha declarado Feijóo en un mensaje en su cuenta oficial de 'X', después de que el Tribunal Supremo haya resuelto suspender de manera cautelar el voto para las personas ya inscritas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) y que consiguieron la nacionalidad a través de la denominada 'ley de nietos', salvo que acrediten que familiares sufrieron exilio.

Mediante esta decisión, la Sala de lo Contencioso-Administrativo acuerda suspender los efectos electorales para esas personas para los sucesivos procesos electorales que puedan convocarse, estimando las medidas pedidas por Vox e Iustitia Europa.

También se ha pronunciado la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, quien ha celebrado que el TS suspenda de manera cautelar la conocida como Ley de Nietos y sus efectos en el censo electoral. "Lo hemos dicho desde el principio: no se puede cambiar una ley por medio de una instrucción. Teníamos razón", ha manifestado en un mensaje en la misma red social.

De la misma manera, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha recordado que en democracia "es el pueblo el que elige al poder y no al revés" y "hoy el Tribunal Supremo se lo ha tenido que recordar a Sánchez".

FUE VOX EL QUE LLEVÓ LA LEY DE NIETOS AL TS

A primeros del verano, el propio Feijóo acusó a Sánchez de "alterar el censo" con la denominada 'ley de nietos', que es una disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática. Es más, afirmó que se trataba de un ejercicio de "ingeniería electoral" para lograr "nuevos votantes" porque "no le salen las cuentas".

Sin embargo, fue Vox el que dio el paso de llevar este asunto al Tribunal Supremo y hoy esta formación ha sacado pecho de esa resolución. "Gracias a Vox queda suspendida la aplicación de la Ley Nietos para la alteración del censo", ha dicho en su cuenta oficial de 'X'.

Según Vox, el Tribunal Supremo "ordena en derecho actuar a la Junta Electoral Central. "Vox lo está haciendo todo contra este Gobierno en todos los frentes", ha resaltado el partido de Santiago Abascal.

FEIJÓO ESTABA A LA ESPERA DE LA DECISIÓN DEL SUPREMO

Esta mañana, al ser preguntado por este asunto en una entrevista en 'Antena 3', Feijóo ha afirmado que su partido iba a esperar a la resolución del Supremo, ya que, según ha dicho, la disposición de la Ley de Memoria Democrática ha sido "modificada por una instrucción", que ha calificado de "ilegal".

Así, ha explicado que la Ley que se aprobó en el Parlamento para dar la nacionalidad a los descendientes de exiliados españoles habla de "nietos", mientras que la instrucción "habla de bisnietos y tataranietos". Una instrucción, ha recordado, modificada por una firma de una directora general "en un despacho de un ministerio".

"El Tribunal Supremo ha visto este asunto ayer, lo está viendo hoy, vamos a ver lo que dice el Tribunal Supremo", ha apuntado el máximo dirigente del PP, quien dice estar convencido de que detrás de esta instrucción hay un "interés electoral" porque amplía hasta 2,5 millones los ciudadanos que pueden obtener el pasaporte español. Y ello, ha añadido, "sin venir nunca a España".

Según Feijóo, esto podría modificar automáticamente el censo electoral a meses de votar. Por ello, reclama esperar a lo que diga el Tribunal Supremo. "Vamos a llegar hasta el final en relación a este asunto", ha advertido, para concluir que "las nacionalidades no se regalan" y "mucho menos de forma irregular", sino que el pasaporte español "se merece".