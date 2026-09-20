Feijóo traslada su solidaridad a Abascal tras su intento de agresión en Tarragona "por defender sus ideas"

Archivo - El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo - César Vallejo Rodríguez - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha trasladado su solidaridad al presidente de Vox, Santiago Abascal, tras el intento de agresión sufrido este viernes durante un acto celebrado en Tarragona dentro de la gira que ese partido está realizando por Cataluña.

El incidente se saldó con la detención, el mismo viernes, de un hombre que, según relató el propio Abascal en su mitin posterior, se acercó con la clara intención de agredirle y llegó incluso a escupirle.

"Mi solidaridad con Santiago Abascal. En la España democrática nadie puede ser agredido por defender sus ideas", ha escrito Feijóo en un comentario publicado en su perfil de la red social X y recogido por Europa Press.