Feijóo traslada a las víctimas de la dana que "no hubiera habido ineficiencia" con el PP al frente del Gobierno

Se compromete a "reforzar la coordinación entre administraciones" para asegurar una reconstrucción "ordenada y eficaz" MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez, ha trasladado a las asociaciones de víctimas de la dana con las que se ha reunido este miércoles que "no hubiera habido ineficiencia" si hubiera sido él quien hubiera gobernado durante la emergencia, y se ha comprometido con ellas a "reforzar la coordinación entre administraciones" para asegurar "una reconstrucción ordenada y eficaz" de los municipios afectados por las riadas.

Feijóo ha mantenido sendos encuentros en la sede nacional del PP en Madrid con el presidente de SOS Desaparecidos, Joaquín Amills, y el de la Asociación de Damnificados por la Dana Horta Sud-Valencia, Christian Lesaec, quienes han priorizado la reconstrucción de las localidades por encima de exigir la dimisión del presidente valenciano, Carlos Mazón.

En concreto, Amills le ha dicho al líder 'popular' que "no es el momento" de que Mazón dimita para no paralizar la reconstrucción, sino que hay que "dejar actuar a la Justicia", mientras que Lesaec, que sí le ha trasladado que sus asociados creen que el presidente valenciano no puede seguir en el cargo, le ha reclamado que interceda para que el Gobierno y la Generalitat valenciana unifiquen la reconstrucción en un único plan coordinado entre ambas administraciones.

En un comunicado, el PP, que califica el ambiente de los encuentros como de "cordialidad", ha señalado que Feijóo les ha transmitido que "esta situación de ineficiencia no ocurriría con un gobierno del PP, ni en la gestión de los primeros días de la emergencia ni en la respuesta".

El líder 'popular' ha insistido en la idea de que solicitó al Gobierno la declaración de emergencia nacional "a la que el Ejecutivo de Sánchez renunció desde el primer día, pese a disponer de todos los recursos que habrían mejorado la coordinación y la eficacia" en las primeras horas de la catástrofe.

Además, ha prometido que activará el 'Plan Valencia para la Reconstrucción' en caso de llegar a la Presidencia del Gobierno.

Asimismo, Feijóo ha lamentado que el Gobierno "apenas haya abonado un 34 % del total de las ayudas anunciadas", como también se han quejado las asociaciones después de su encuentro.

Por último, el líder del PP le ha sugerido a la asociación de Damnificados dana Horta Sud-Valencia, más crítica con la gestión de Mazón, que se reúna con la Generalitat valenciana, mientras que ha animado a las dos entidades a tener "una interlocución fluida con el conjunto de las administraciones".