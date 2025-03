Feijóo urge a Sánchez a comparecer ya en el Congreso y tacha de "apartheid" que excluya a Vox de su ronda sobre Ucrania

Se queja de que el presidente del Gobierno "nunca" le haya convocado para hablar de política exterior, de seguridad ni de Ucrania

BRUSELAS, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha urgido este jueves al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a comparecer ya en el Pleno del Congreso para dar una explicación a los ciudadanos ante la situación de Ucrania, como están haciendo otros primeros ministros europeos. Además, ha tachado de "apartheid" que el presidente del Gobierno quiera excluir a Vox de las conversaciones sobre Ucrania que mantendrá el próximo jueves con los grupos parlamentarios.

"Me sorprende este 'apartheid' a la tercera fuerza política", ha señalado tras su cita con el resto de representantes del Partido Popular Europeo (PPE) este jueves en Bruselas, en paralelo a la reunión de jefes de Estado y de Gobierno de la UE, donde Sánchez ha anunciado que llamará a Feijóo y al resto de líderes de los Grupos Parlamentarios en el Congreso, salvo Vox, para abordar la situación en Ucrania.

Feijóo ha reconocido que desconoce de qué quiere informarles "exactamente" Sánchez, y ha insistido en que lo que debe hacer es explicar "cuál es la posición de España, cuáles son los compromisos que va a asumir España, cuál es el incremento de gasto en Defensa que está dispuesto a asumir el Gobierno, y cuáles son las condiciones de ese incremento".

"ESTO TIENE QUE SER DEBATIDO CON EL CONGRESO"

Asimismo, el líder del PP ha insistido en que estas explicaciones deben llegar "no después de que el Consejo lo acuerde, sino antes", razón por la que afirma no saber "exactamente en qué consiste ese contacto".

"Esto tiene que ser debatido con el Congreso de los Diputados, para cualquier decisión en materia de seguridad, como han venido haciendo siempre todos los presidentes del Gobierno de España", ha apostillado.

Por otro lado, preguntado por si trasladará a Sánchez su apoyo en materia de gasto en Defensa, Feijóo ha respondido en tono irónico: "¿Qué podemos apoyar? ¿Hay alguien que conozca la postura del presidente de España? No. ¿La conoce su Gobierno? No. ¿Tiene la autorización de su Gobierno para plantearla? Lo dudamos. ¿La conocen sus socios parlamentarios? No. ¿Tiene la autorización de sus socios parlamentarios para plantearla? No".

"Cuando tenga una posición de Gobierno, le agradezco mucho que la transmita en Congreso de los Diputados", ha remachado, antes de recordar que Sánchez "nunca" le ha convocado para hablar de politica exterior, de seguridad ni de Ucrania.