Feijóo urge a Sánchez a devolver ya a los inmigrantes porque Rabat los acepta y le pregunta si ha hablado con Marruecos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo - JESÚS HELLÍN / EUROPA PRESS

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha urgido este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a devolver ya a los inmigrantes irregulares que entraron en Ceuta con la "invasión" de finales de julio porque Rabat ha dicho que está dispuesto a "aceptarlos". Por eso, le ha preguntado expresamente si hablado con las autoridades marroquíes, una cuestión que no ha obtenido respuesta.

En su turno, el presidente del Gobierno ha acusado a los 'populares' de querer "cronificar" el problema y no ayudar con la resolución que ha llevado al Parlamento Europeo. "Mientras la Comisión Europea felicita y reconoce los esfuerzos del Gobierno de España, ustedes lo único que hacen es poner palos en la rueda para resolver el problema en Ceuta", ha espetado a la bancada 'popular' en la sesión de control al Gobierno en el Congreso.

En una carta enviada a los eurodiputados antes del debate en la Eurocámara, Marruecos se compromete a readmitir a todos los migrantes que entraron en la ciudad autónoma y se pregunta qué interés tendría en generar una crisis con España y la UE, más aún en la Fiesta del Trono.

"¿CUÁNDO FUE LA ÚLTIMA VEZ QUE HABLÓ CON LAS AUTORIDADES MARROQUÍES"

El jefe de la oposición ha arrancado su intervención preguntando a Sánchez "cuándo fue la última vez que habló usted directamente con las autoridades marroquíes". "¿Cuántas veces lo ha hecho desde el 30 de julio? ¿Qué le ha preguntado sobre la invasión que ha sufrido la ciudad autónoma de Ceuta? ¿Y qué le han respondido?", ha interpelado.

Feijóo ha justificado sus preguntas porque Marruecos "ayer mismo volvió a ratificar ante el Parlamento Europeo que está dispuesto a "aceptar a todas las personas que entraron ilegalmente" el 30 y 31 de julio, incluidos "ciudadanos marroquíes, menores no acompañados y nacionales de terceros países".

En este punto, ha vuelto a emplazar a Sánchez a aclarar por qué los inmigrantes siguen en Ceuta "amargando la vida a 80.000 españoles y degradando la imagen de la nación" cuando "Marruecos dice que está dispuesto a recibirlos" y "la ley europea habilita al retorno inmediato". "Solo hay tres opciones: O usted no quiere y prefiere cronificar el problema; usted es un incompetente; o alguien aquí está mintiendo", ha enfatizado.

Sin embargo, esas preguntas que no han obtenido respuesta y, de hecho, Feijóo ha afirmado que el "silencio" del presidente del Gobierno es "una vergüenza". "Deje de minimizar la crisis, deje de encubrir a los responsables. No descargue culpas en un asesor, en una asesora de prensa y asuma la suya", ha demandado.

SÁNCHEZ A FEIJÓO: "SU PATRIOTISMO ES DE QUITA Y PON"

En su turno, el jefe del Ejecutivo ha señalado ante el Pleno del Congreso que "por supuesto" que Ceuta va a "salir reforzada de esta crisis", "gracias al apoyo del Gobierno y a pesar de la oposición".

Sánchez ha criticado que el PP haya propuesto en "el Parlamento Europeo suspender el acuerdo de asociación con Marruecos". "Si ese es el país al que la mayor parte de los migrantes van a retornar porque no tienen derecho a la protección internacional, si esa es su propuesta, ¿ustedes están intentando cronificar el problema o resolverlo, señor Feijóo?", ha preguntado al líder del PP.

A renglón seguido, Sánchez ha sacado pecho de la situación de España con "tres datos incontestables", ya que, según ha dicho, "el principal fondo de inversión internacional ha situado a España en el top 3 y en el principal destino de inversión de Europa". Además, ha indicado que las principales agencias de calificación de deuda han elevado su rating a España y el Instituto Elcano dice que España "es el país que mejor imagen tiene".

"Esa es la realidad de España. Esa es la España real. Es así como nos ven. No como ustedes hacen cuando salen a Bruselas y a otros lados, como hicieron ayer en el Parlamento Europeo", ha recalcado Sánchez al PP, para afearle que actúe como ya hizo con el volcán, la dana o los incendios porque "su patriotismo es de quita y pon" y "pura fachada".

FEIJÓO: "ESTO SE TIENE QUE RESOLVER INMEDIATAMENTE"

Ante esas palabras, Feijóo ha recordado que "veintidós primeros ministros" firmaron una carta en la que rechazaban la política de defensa e inmigración del Gobierno. "Y dice que le felicitan", ha criticado.

El presidente del PP también ha recriminado al presidente del Gobierno que se "atreva a hablar de otros temas insultando a los ceutíes y a la integridad territorial de nuestro país". "Es una vergüenza. No tiene excusas", ha proclamado.

Además, el líder del PP ha reclamado a Sánchez que active todas sus capacidades diplomáticas, económicas y legales y las ponga al servicio de los españoles para que retornen todos los inmigrantes de Ceuta. Esto se tiene que resolver inmediatamente y no pida más paciencia porque se ha agotado", ha aseverado.

Según ha añadido, para dar nuevas nacionalidades, incrementó la plantilla de las oficinas consulares en 657 personas y para la regularización masiva en 550 personas, en cambio, para Ceuta, 50 personas y 20 ordenadores."¿Es así como piensa usted gestionar las 13.000 devoluciones? ¡Qué prisa para unas cosas y qué parsimonia para otras!", ha exclamado.