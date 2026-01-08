Feijóo ve como una "buena dirección" la liberación de españoles en Venezuela: "Se ha descabezado el régimen chavista"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, comparece ante los medios de comunicación, en la sede nacional del Partido Popular, a 29 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrado la liberación de cinco españoles por parte del Ejecutivo que encabeza Delcy Rodríguez en Venezuela tras la intervención militar de Estados Unidos, y ha exigido la "libertad inmediata e incondicional" de "todos" los presos políticos.

"En pocos días se ha descabezado el régimen chavista y presos políticos comienzan a salir de la cárcel", ha señalado este jueves a través de un mensaje en la red social 'X', recogido por Europa Press, después de que Exteriores haya confirmado la puesta en libertad de cinco ciudadanos, incluida una con doble nacionalidad.

"Se va en la buena dirección para lograr la Venezuela libre por la que durante tantos años luchamos y no pararemos hasta que sea una realidad completa", ha valorado el líder de la oposición, para después exigir "la libertad inmediata e incondicional de los presos políticos". "De todos", ha remarcado Feijóo.

Según ha indicado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en declaraciones a 'RNE', recogidas por Europa Press, los liberados son los vascos Andrés Martínez Adasme y José María Basoa Valdovinos, detenidos en septiembre de 2024 por presuntamente participar en un complot contra Maduro; el marino canario Miguel Moreno Dapena, detenido el pasado junio mientras buscaba pecios hundidos en aguas venezolanas, y Ernesto Gorbe Cardona, quien fue detenido en diciembre de 2024.

Además, ha indicado, ha sido liberada la hispano-venezolana Rocío San Miguel, defensora de Derechos Humanos y presidenta de la organización Control Ciudadano, quien fue detenida en febrero de 2024 cuando intentaba salir del país.

El ministro ha podido hablar por teléfono con todos ellos. "Se encuentran bien", han podido hablar ya con sus familias desde la residencia del embajador en Caracas y se espera que lleguen a España hacia el mediodía de este viernes, ha precisado.