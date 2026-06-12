Feijóo ve demostrada la "capacidad de organización" de España con visita del Papa: "Orgulloso de ser católico y español"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, mantiene una audiencia con el Papa León XIV en la Nunciatura Apostólica. Madrid, 8 de junio de 2026. - PP

MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este viernes que España ha demostrado "hospitalidad", un "profundo sentido de comunidad" y "capacidad de organización" con la visita del Papa León XIV esta semana.

"Orgulloso de ser católico. Orgulloso de ser español", ha declarado Feijóo en un mensaje en 'X', que ha recogido Europa Press, coincidiendo con el último día de la visita del Pontífice a nuestro país antes de regresar a Roma.

Feijóo ha afirmado que España ha demostrado con la visita del Papa "lo mejor de sí misma: hospitalidad, capacidad de organización y un profundo sentido de comunidad". "Felicidades a todas y cada una de las personas que lo han hecho posible. En Madrid, en Barcelona y en Canarias", ha manifestado.

El jefe de la oposición acompaña su mensaje con un vídeo en el que recoge momentos de la visita del Papa en las diferentes ciudades españolas, así como imágenes de la audiencia que él mismo mantuvo con el Pontífice el pasado lunes en la Nunciatura.

LE REGALÓ UNA CAMISETA FIRMADA POR RAFA NADAL

En ese encuentro, Feijóo recordó al Papa que el humanismo cristiano es uno de los pilares del proyecto del Partido Popular y le regaló una camiseta firmada por el tenista Rafa Nadal, "referente de la España que nunca se rinde ante la adversidad" y el libro 'España sagrada: tomo XX" centrado en la historia compostelana, la ciudad donde descansa el Apóstol Santiago.

"El Papa León XIV nos recuerda que una sociedad verdaderamente libre no se construye contra sus raíces, sino desde ellas. Y España, como el resto de Europa, no se entiende sin sus raíces cristianas", afirmó entonces Feijóo, para añadir que por eso el PP "siempre tendrá en los principios del humanismo cristiano uno de sus pilares".

El jefe de la oposición indicó además que siguiendo el consejo del Papa, en el PP alzan la mirada "para mirar al futuro con esperanza, defender la solidez" de sus convicciones y "seguir construyendo juntos una sociedad más justa".