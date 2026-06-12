El PP en el Senado ve "compatible" el mensaje del Papa sobre migración con la 'prioridad nacional' pactada con Vox

Archivo - La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, en una rueda de prensa el 5 de enero de 2026. - PP (CEDIDA) - Archivo

MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Partido Popular en el Senado, Alicia García, ha defendido este viernes que el mensaje trasladado por el Papa León XIV sobre migración es "perfectamente compatible" con el principio de 'prioridad nacional' que el PP ha acordado con Vox en tres gobiernos autonómicos de coalición.

Así se ha pronunciado la 'popular' en una rueda de prensa en la Cámara Alta, un día después de que León XIV rezara en Gran Canaria por los migrantes fallecidos en el mar y reclamara una respuesta basada en la "humanidad, misericordia y compasión", además de llamar a las instituciones a escuchar a quienes trabajan con las personas migrantes.

Preguntada por esta cuestión, García ha asegurado que este concepto "es perfectamente compatible defender la dignidad del ser humano y la de las personas migrantes".

La dirigente 'popular' ha sostenido que el verdadero problema es el "descontrol" migratorio y que "haya personas que mueran en el mar". Asimismo, ha advertido de que determinadas políticas pueden favorecer la actuación de las mafias que trafican con personas "a costa de muchas vidas".

Además, ha asegurado que las palabras del Pontífice interpelan a toda la sociedad y a los partidos políticos. "Todos nos sentimos interpelados por las palabras del Papa", ha señalado, para añadir que las formaciones políticas deben "escuchar y atender" ese mensaje.

Respecto a la 'prioridad nacional', García ha defendido que se trata de un criterio que ya se aplicaba en numerosos ayuntamientos y comunidades autónomas para "distribuir determinadas ayudas públicas en función del arraigo de las personas en un territorio".

"Es lo que han firmado los presidentes de tres comunidades autónomas del Partido Popular y es eso, sencillamente eso", ha concluido.