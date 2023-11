Feijóo ve "lamentables" los antecedentes de Bolaños para renovar el CGPJ y acusa a Sánchez de "politizar la Justicia"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, interviene durante la clausura del XVIII Congreso del PP de Asturias, en el Palacio de Exposiciones y Congresos, a 18 de noviembre de 2023, en Oviedo, Asturias (España). Durante el Congreso, que se - Jorge Peteiro - Europa Press

Critica que Bolaños sea "notario mayor del reino" con su currículum y advierte de las "sospechas" que rodean al TC presidido por Pumpido



MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, considera "lamentables" los antecedentes del ministro Félix Bolaños para poder renovar en esta legislatura el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ya que, según ha explicado, les "mintió" en el pasado. Tras criticar que su Ministerio aglutine las competencias de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Justicia, ha advertido al Ejecutivo "activista" de Pedro Sánchez que si pretende "seguir politizando la Justicia, habrá más dificultades" para esa renovación.

En una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press, Feijóo ha destacado que es "la primera vez" en 45 años que el ministro de la Presidencia, además de tener competencias de Relaciones con las Cortes, asume las competencias de Justicia, con competencias que se extienden a los "tres poderes" del Estado.

En este punto, ha señalado que "hay una politización de la Justicia máxima" con el Ministerio de Bolaños. "Que la misma persona que lleva la coordinación del Gobierno y las Relaciones con las Cortes asuma la cartera de Justicia, es evidente que es la explicitación clara de la politización de la Justicia", ha enfatizado.

CRITICA QUE BOLAÑOS SEA EL "NOTARIO MAYOR DEL REINO" CON SU CV

Al ser preguntado entonces si será imposible que el Gobierno y el PP lleguen a acuerdo para renovar el Poder Judicial, Feijóo ha señalado que Bolaños les ha "mentido" durante las negociaciones del CGPJ celebradas la pasada legislatura porque les dijo que no se estaba negociando la sedición ni la rebaja de la malversación a los dirigentes independentistas encausados en el 'procés'.

"Por tanto, los antecedentes del señor Bolaños son francamente lamentables desde el punto de vista de la credibilidad y además es el notario mayor del reino. Imagínese usted con este currículum como alguien puede asumir ser el notario mayor del reino", ha exclamado.

En todo caso, Feijóo ha explicado que la propuesta del PP para renovar el CGPJ es "conocida" porque va en la línea de lo que "dice Europa", de forma que a los jueces los elijan los magistrados y jueces y "los juristas de reconocido prestigio los elijan las Cortes".

"Por tanto, si lo que se pretende es independencia del Poder Judicial, habrá, sin duda, una renovación rápida del Consejo. Si lo que se pretende es seguir politizando la Justicia, habrá más dificultades", ha admitido el jefe de la oposición.

VE AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL BAJO "SOSPECHA"

Ante la advertencia que lanzó a Sánchez de que no busque al PP cuando fallen sus socios, Feijóo ha insistido en que hay acuerdos "inconstitucionales" suscritos por PSOE y los independentistas y, si esos le retiran su apoyo, el PP no va a "suplir un fraude como el que se ha producido, que es conseguir unos votos a cambio de dinero o de acuerdos ilegales"

En cuanto a si cree que el Tribunal Constitucional puede llegar a tumbar la amnistía, Feijóo ha señalado que "la sospecha sobre el Tribunal Constitucional" es otro de los "problemas" de España y ha añadido que eso lo comparten "buena parte de los ciudadanos" españoles y "mucha gente que se dedica al ámbito de la Justicia".

Tras criticar que Sánchez nombrase miembro del TC a un exministro y una exalto cargo de Moncloa, así como que el presidente sea la persona que fue fiscal general del Estado, Feijoo se ha reafirmado en que "en este momento es el Tribunal Constitucional con más sospecha de los 45 años del Tribunal Constitucional de España". Además, ha señalado que el TC "no está completo porque falta por designar un magistrado por el Senado" que corresponde al PP.

Después de que los letrados del Congreso avalen tramitar la Ley de Amnistía, Feijóo ha recordado que el letrado mayor ha pasado de ser "un alto cargo del gobierno al letrado del Congreso" mientras su mujer era "directora general de Relaciones con las Cortes".

Además, ha recordado que los letrados bajo la Presidencia del Congrso de Meritxell Batet dijeron "no" a la amnistía porque "va en contra de la Constitución" y que este letrado diga que "no hay motivaciones palmarias que vayan en contra de la Constitución" cuando, a su juicio, este texto y el que se presentó en 2021 tiene el mismo "objetivo y alcance".

"Es inmoral que una élite política tenga más derecho que los ciudadanos ante la ley. Es una cacicada extrema", ha aseverado, para añadir que la credibilidad de Sánchez es "irrecuperable" tras recordar que en su día se comprometió a poner a Puigdemont a disposición de la justicia, mientras que ahora lo define de exiliado. "No puede ser presidente a costa de incumplir la Constitución y de engañar a los electores", ha apostillado.

CONTACTOS CON JUNTS

Feijóo ha admitido que en los contactos que su partido mantuvo con Junst antes de su investidura se les pidieron tres cosas: usar el catalán en el Congreso, reconocer esa lengua en las instituciones europeas y aprobar una ley de amnistía, sin llegar a hablar de referéndum porque ya dieron que no lo iban a aceptar. Dico esto, ha señalado que esa formación "no les ha mentido" y que les miente "mucho más" el Gobierno socialista.

Feijóo ha señalado que Sánchez ha llevado a cabo una "compra masiva" para lograr los votos de su investidura y no ha entrado a valorar la posibilidad de que algunos sus presidentes puedan estar de acuerdo con una quita de deuda, como la que se ha pactado con ERC. "Condonar una deuda en Bruselas para ser presidente del Gobierno es inmoral", para avisar que eso no da "garantía de seguridad" porque "no tiene ningún sentido que al que peor gestione se le condonen las deudas".

LO QUE DIJO A SÁNCHEZ TRAS LA VOTACIÓN DE INVESTIDURA

Feijóo ha precisado que tras la votación de investidura lo que le dijo a Sánchez fue: "Esto es una gran equivocación. Ojalá me equivoque". A su entender, eso no es una "descortesía", máxime cuando, según ha dicho, el jefe del Ejecutivo ni siquiera le felicitó por ganar las elecciones el 23 de julio.

El líder del PP ha destacado el Pleno sobre la amnistía que celebra el Pa Parlamento Europeo y ha reconocido que él confía "mucho" en Europa porque los Tratados Europeos "garantizan que cuando un Estado se extralimita en sus decisiones y en sus leyes, se activan" esos Tratados.

Según ha añadido, eso ha ocurrido en Polonia y en Hungría. "Por tanto, creo que una de las razones básicas de la UE es el Estado de Derecho. Y cuando se conculca el Estado de Derecho, se activan los Tratados europeos", ha manifestado, para denunciar que el Gobierno quiera aprobar esa ley sin informes de los órganos consultivos del Estado

EL GOBIERNO "ACTIVISTA" DE SÁNCHEZ

Finalmente, Feijóo ha señalado que en el nuevo Ejecutivo hay "ocho o nueve ministros que son absolutamente innecesarios" y ha criticado que "otra vez" tengan un Gobierno "enorme". A su entender, debería haber 13 o 14 ministros como máximo, dado que están "descentralizadas" a las CCAA la mayoría de sus competencias. "Creo honradamente que España no está para esto", ha aseverado.

Tras definir a este Gobierno como "activista" y "militante", ha señalado que los nuevos ministros han prometido lealtad al Rey y a la Constitución cuando "algunos" de los pactos en los que se apoya el nuevo Ejecutivo "van contra la Constitución".