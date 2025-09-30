Feijóo ve "realista" el plan de Trump para Gaza y cree que sin Hamás y sin anexiones "un futuro de paz es posible"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, interviene durante la clausura del acto de presentación de la ‘Declaración de la Región de Murcia’, en el Teatro Circo de Murcia, a 28 de septiembre de 2025, en Murcia (España). - Víctor Fernández - Europa Press

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado como "realista" el plan de paz para Gaza anunciado este lunes por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebrando que "sin Hamás", "sin anexiones" y con un "gobierno tecnocrático" en Palestina "un futuro de paz es posible".

En un mensaje en la red social X, recogido por Europa Press, ha alabado algunas de las medidas incluidas en ese plan, que le parece "realista", y que incluye iniciativas como la liberación de rehenes y presos, un alto el fuego, la retirada progresiva de Israel, la entrada de ayuda humanitaria o la reconstrucción de Gaza.

"Sin Hamás, sin anexiones, con apoyo de los países árabes y un gobierno tecnocrático palestino. Un futuro en paz es posible", ha sostenido el líder de la oposición en su mensaje.

Las declaraciones de Feijóo tienen lugar después de que Trump haya anunciado en una rueda de prensa desde la Casa Blanca junto al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, una propuesta que incluye la formación de un órgano de gobierno provisional denominado 'Junta de la Paz' a presidir por él mismo.

La propuesta de 21 puntos publicada por la Casa Blanca incluye la formación de un órgano de transición de tecnócratas y apolíticos palestinos y extranjeros para gestionar la administración gazatí sin presencia del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y "bajo la supervisión de un nuevo organismo internacional de transición, la Junta de la Paz", presidida por Trump.

En esta Junta estarían también otros jefes de Estado y el ex primer ministro británico Tony Blair. "Este organismo creará el marco y gestionará la financiación para el desarrollo de Gaza hasta que la Autoridad Palestina haya completado su programa de reformas (...) y pueda recuperar el control de Gaza", ha señalado el magnate republicano.

El horizonte final de la propuesta es que "cuando se cumplan las condiciones haya una vía creíble para la autodeterminación palestina y que tenga su propio Estado, que reconocemos como aspiración del pueblo palestino". "Israel no ocupará ni se anexionará Gaza", ha asegurado Trump.