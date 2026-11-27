El presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, antes del debate a cuatro de los candidatos a la presidencia del Gobierno para estas elecciones generales del 29N, a 26 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

Colau defiende a Begoña Gómez y considera que ha sido víctima de 'lawfare': "Tiene toda mi solidaridad"

TRES CANTOS (MADRID), 26 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, ha defendido que su campaña de elecciones primarias en el partido la pagaron "los militantes" y el proceso está avalado por el Tribunal de Cuentas.

Sánchez ha dado esta respuesta después de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, le volviese a pedir que aclarase si había recibido fondos de la familia de su mujer para sufragar su ascenso a la secretaría general del PSOE.

"¿Quién le pagó las primarias señor Sánchez?", ha espetado Feijóo, y acto seguido el líder socialista ha asegurado que lo hicieron "los militantes" y que "está avalado por el Tribunal de Cuentas".

Feijóo ha venido poniendo en duda el origen de los fondos con los que Sánchez financió la campaña para las elecciones primarias y en el 'cara a cara' de la semana pasada ya le pidió que aclarase este asunto. Además en una sesión de control en el Congreso durante esta legislatura llegó a preguntar si había recibido dinero de la "prostitución" procedente de los negocios de su suegro.

Tras la respuesta de Sánchez, Feijóo le ha pedido que lo repita. "Dígaselo a la cámara, que las primarias se las pagaron los militantes y que usted no ha recibido donativos provenientes de su familia", señalando que esa afirmación quedará para su "hemeroteca".

Por otro lado, la líder del Frente Amplio, Ada Colau, ha trasladado su apoyo a la mujer de Sánchez, Begoña Gómez, que está a la espera de juicio por presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias porque a su juicio ha sido víctima de "machismo" y de "lawfare", es decir de utilización política de la Justicia.

"Como persona que he sufrido muchísimo el lawfare, su esposa tiene toda mi solidaridad", le ha dicho Colau a Sánchez, recalcando que "es una vergüenza lo que se le ha hecho a Begoña en este país".