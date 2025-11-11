Felipe González asegura que respeta el trabajo del TS en el juicio al fiscal: "De ninguna manera voy a pronunciarme"

El expresidente del Gobierno Felipe González, durante la celebración de los Desayunos del Campo, a 11 de noviembre de 2025, en Madrid (España). La agencia Grayling organiza este evento referente en España para el medio rural. - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno, el socialista Felipe González, ha asegurado este martes que respeta la labor que está llevando a cabo al Tribunal Supremo en el juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz y por tanto no va a pronunciarse al respecto.

"Respeto lo que esta haciendo el Tribunal Supremo, de ninguna manera voy a pronunciarme sobre su trabajo", ha señalado en declaraciones a los medios a la entrada de un desayuno informativo en el que también participa la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría (PP).

González ha hecho estas declaraciones, después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmase en una entrevista concedida a 'El País' este domingo que García Ortiz es "inocente" y "más aún tras lo visto en el juicio" que arrancó la semana pasada.

Estas declaraciones provocaron que la Asociación de Fiscales (AF) le acusara de "presionar, deslegitimar y usurpar las funciones de los tribunales", señalando que "se ha inmiscuido en la función de juzgar".

Felipe González también ha sido interrogado sobre el futuro de la legislatura, en concreto si considera que se encuentra bloqueada. "Desde luego eso es lo que dice Junts", ha contestado.