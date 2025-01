Felipe González dice que "cuesta explicar" que Sánchez no reconozca lavictoria de la oposición en Venezuela

Llama "indignos" a los que se someten al "chantaje" de negociar presos políticos en Venezuela con quien los hace desaparecer

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno, el socialista Felipe González, ha afirmado este jueves que le cuesta explicar por qué el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, no reconoce a Edmundo Gonzlález Urrutia como presidente electo de Venezuela o lo que es lo mismo, la derrota en las urnas de Nicolás Maduro.

"El Gobierno español sabe que Edmundo González ha ganado, lo sabe, igual que lo sé yo, conoce las actas, conoce el resultado. ¿Por qué no lo hace? No lo sé, me cuesta trabajo explicarlo", ha indicado en una entrevista en NTN 24, recogida por Europa Press, en la víspera de la toma de posesión presidencial en el país sudamericano.

La oposición venezolana considera a González Urrutia el ganador de las elecciones y por tanto presidente electo y así lo ha reconocido el Congreso de los Diputados y el Senado --gracias al respaldo de PP y Vox y PNV y con el voto en contra de PSOE y Sumar --. Este ha anunciado que estará este viernes 10 de enero en Caracas para la toma de posesión. No obstante, Maduro se proclamó vencedor y espera ser designado presidente.

Felipe González ha reprochado que Sánchez no haya dado ese paso y alegue que quiere ir de la mano con toda la Unión Europea. "Y la Unión Europea quiere que España diga cuál es su posición", ha apostillado.

EN ORIENTE PRÓXIMO POR LIBRE Y EN VENEZUELA CON LA UE

"Lo ha dicho siempre, cada vez que ha habido una crisis en América Latina, no es que van a hacer lo que diga España, eso es una tontería. Pero piden la opinión de España, y es relevante", ha subrayado. Es más, considera que la posición de España es más importante en los asuntos de América Latina que respecto al conflicto de Oriente Próximo.

En este sentido se queja que en el conflicto sobre Israel y Palestina "vamos por nuestra cuenta" mientras que sobre Venezuela "lo que diga la Unión Europea". "Si lo que diga la Unión Europea en parte dependerá de que el pronunciamiento del Gobierno español sea claro", ha remarcado.

¿Por qué entonces el Gobierno no reconoce a Edmundo González? "No lo sé, me cuesta trabajo explicarlo, me arriesgo mucho por explicarlo", ha insistido antes de señalar que hay otras fuerzas políticas en España que no están de acuerdo y que estarán "de alguna manera" en la toma de posesión de Maduro.

TRAFICANTES DE LIBERTAD

Por otro lado, el expresidente socialista ha cargado contra quienes, a su juicio, se dedican a negociar la libertad de presos políticos en Venezuela con las autoridades que los encarcelan. "Hay algunos que se dedican a ese contrabando y se someten a ese chantaje", ha lanzado.

Sin mencionar nombres, dice que quienes hacen ese trato son "indignos" y les tacha de "traficantes de libertad", aunque apostilla que comprende la posición de las familias de los desaparecidos que quieren estar con los suyos "como es natural".

González ha hecho estas declaraciones al hilo de las palabras de la líder opositora María Corina Machado, que dijo que si en estos días era detenida que no se negocie "la libertad de Venezuela" por ella.