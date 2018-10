Felipe González, preocupado porque "por primera vez" la suma del voto de la izquierda "parece inferior" al de la derecha

Publicado 13/02/2018 12:10:36 CET

Avisa a los partidos de izquierdas de que "no están atrayendo a las mayorías" y de que "en algo" están fallando

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno Felipe González ha expresado este martes su preocupación porque "por primera vez desde el comienzo de la democracia" la suma del voto de las fuerzas políticas de centroizquierda "parece inferior" a la suma del voto de los partidos políticos de derechas o centroderecha.

"En la izquierda hay otro fenómeno que a mi personalmente me preocupa, sea cual sea el análisis de las encuestas, que es que la suma de las fuerzas políticas desde el centro a la izquierda por primera vez desde la democracia parece inferior a la suma de voto de la fuerzas políticas desde el centroderecha", ha apuntado en una entrevista en Telecinco recogida por Europa Press, tras ser preguntado sobre las últimas encuestas que reflejan un crecimiento electoral de Ciudadanos.

Aunque el exlíder socialista ha dicho que "no es adecuado" decir que en la actualidad España es más de derechas que de izquierdas, ha advertido a las formaciones del centroizquierda de que "no están atrayendo a las mayorías": "En algo debemos estar fallando", ha remachado.

González, que también ha afirmado que el bipartidismo se ha acabado, ha hecho hincapié en que los sondeos también reflejan una tendencia nueva en la derecha ya que "ahora hay una fractura" en el espectro político de las formaciones de derechas, en referencia al PP y a Ciudadanos. Esa tendencia, ha explicado, ha existido "siempre" en la izquierda y "nunca" en la derecha.

Por otro lado, preguntado por sus contactos con el líder del partido naranja, Alber Rivera, González ha dicho que tiene "la disponibilidad de atender por responsabilidad institucional" a todo el que quiera "preguntarle". "Las veces que me ha preguntado Rivera, no muchas, he estado abierto a hablar con él", ha aseverado el exlíder del Ejecutivo, que ha asegurado que también lo está con el resto de responsables institucionales de España así como con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.