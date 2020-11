Felipe González reivindica la lealtad de Rubalcaba al proyecto socialista y su "compromiso no mercenario"

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno Felipe González ha destacado este jueves que lo "más importante" de la figura del exvicepresidente y exlíder del PSOE fallecido hace un año, Alfredo Pérez Rubalcaba, era "su lealtad" al proyecto de país que defendía y "su compromiso no mercenario"; es decir, que "nunca" estuvo dispuesto a modificar ese compromiso a cambio de nada.

"Nunca aceptaba un compromiso por que fuera a cambio de algo. Nunca", ha afirmado durante la presentación del libro 'Rubalcaba. Un político de verdad' (Plaza & Janés), de Antonio Caño, en la que también ha participado la que fuera vicesecretaria general del PSOE con Rubalcaba, Elena Valenciano; y el exdirigente socialista Eduardo Madina, también muy cercano al ex secretario general socialista.

Según González, ese compromiso inalterable y la lealtad con el proyecto de país que Rubalcaba defendía, y que no estaba dispuesto a "mercenizar", es una de las principales lecciones que dejó y que le definen. "Nadie le podía ofrecer algo que le moviera más que el propio compromiso", ha asegurado.

El expresidente no ha hecho en este punto de la presentación referencia a la polémica por el apoyo de EH Bildu a los Presupuestos, que ha generado gran malestar en algunos sectores socialistas con el Gobierno, y que él mismo ha rechazado. No obstante, sí ha hecho hincapié en que Rubalcaba no puso en riesgo su compromiso, aunque fuera para conseguir algo a cambio.

Posteriormente, durante el turno de preguntas, al ser ya preguntado por este asunto en concreto, González sí se ha referido directamente a Bildu para decir que él nunca pactaría con una fuerza política que pretende llevar el "espacio público compartido que es España a su desaparición".

A su vez, Elena Valenciano ha querido recordar en una de sus intervenciones, en relación a este asunto, que Rubalcaba ya avisó de que, después de vencer a ETA policialmente, hacía falta "ganarles políticamente", "ganarles el discurso" y "la posición electoral" y, sobre todo, no dejar que "sean ello quienes escriban la historia".

"Ahí está concentrado lo que a Alfredo le preocupaba que pudiera pasar en el futuro. Ya estamos aquí todos los que vamos a intentar que eso no sea así, incluido el PSOE actual", ha garantizado, al tiempo que ha aprovechado para agradecer al ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, su presencia en el acto.

