Felipe González sobre el voto por correo: "Yo confío en el sistema, pero parece que nadie confía en el sistema"

El expresidente del Gobierno Felipe González a su llegada al ‘In Memoriam’ a Javier Lambán y Guillermo Fernández Vara organizado por el Ateneo de Madrid, a 7 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno Felipe González ha expresado este miércoles que "confía en el sistema" del voto por correo, del cual ha dicho que "parece que nadie confía".

Así se ha expresado en declaraciones a los medios previas a un acto en memoria de los expresidentes de Aragón y Extremadura, Javier Lambán y Guillermo Fernández Vara, respectivamente, en el Ateneo de Madrid.

Estas palabras llegan después de que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, haya anunciado este miércoles desde Ceuta que su partido pedirá a la Junta Electoral Central (JEC) medidas adicionales para incrementar las garantías del voto por correo ante las elecciones generales del 29 de noviembre.

La petición de Feijóo al organismo arbitral se produce después de que algunos cargos del PP hayan expresado sus dudas con el voto por correo. La primera fue la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que el pasado lunes ya pidió a los españoles que no voten por correo en las generales y avisó que el PP estará "pendiente" ante una posible "adulteración" de censos.

Además Feijóo ha admitido que sí confía en los carteros pero no en los directivos de Correos. De la misma manera, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha dicho "entender" las dudas que pueda tener la gente con el voto por el correo tras las "maniobras" del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.