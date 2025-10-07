Felipe VI y Letizia se reúnen con los Reyes de los Belgas con unos tapices de Goya como testigos de excepción

Los Reyes Felipe VI y Letizia son recibidos por los Reyes de Bélgica, en el Palacio Real de Bruselas, a 7 de octubre de 2025, en Bruselas (Bélgica) - Jasper Jacobs

BRUSELAS 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Reyes Felipe VI y Letizia han sido recibidos este martes en el Palacio Real por Felipe y Matilde de Bélgica en el marco de la visita que realizan a Bruselas con motivo de la XXX edición del festival Europalia, que este año está dedicado a España.

Tras los protocolarios saludos y el posado para la foto de la ocasión, los Reyes de España y Bélgica se han trasladado al Salón Imperio, donde Don Felipe ha firmado en el Libro de Oro del Palacio.

A continuación, los cuatro se han trasladado al Salón Goya, que debe su nombre a los tres tapices inspirados en obras del pintor de Fuendetodos y que fueron un regalo de la Reina Isabel II al rey Leopoldo I. Aquí ha tenido lugar el encuentro entre ambos monarcas.

Posteriormente, está previsto que los reyes de los belgas ofrezcan un almuerzo privado, al que también está prevista la asistencia del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que acompaña a los Reyes en este desplazamiento como ministro de jornada.

Ya por la tarde, los Reyes, acompañados por Felipe y Margarita, se trasladarán al Museo Bozar para visitar la exposición "Luz y sombra. Goya y el realismo español". La muestra, la principal dentro de Europalia, agrupa pinturas, dibujos y grabados del propio Goya junto con obras de sus contemporáneos y de generaciones posteriores, además de nuevas propuestas multidisciplinares que dialogan con su legado.

Para concluir, Felipe VI y Letizia asistirán a la ceremonia de inauguración del festival Europalia, que en esta ocasión tiene a España como país invitado y que durante los próximos meses buscará contribuir a difundir la riqueza cultural española en Bélgica.