La FEMP exige al Gobierno una financiación extraordinaria en Ceuta, controlar la frontera y el retorno de migrantes

Cientos de personas durante una concentración en solidaridad con Ceuta, a 2 de septiembre de 2026, en Madrid (España). Coincidiendo con el Día de Ceuta, más de 260 municipios españoles han sido convocados para mostrar su apoyo al pueblo ceutí ante la cris
Cientos de personas durante una concentración en solidaridad con Ceuta, a 2 de septiembre de 2026, en Madrid (España). Coincidiendo con el Día de Ceuta, más de 260 municipios españoles han sido convocados para mostrar su apoyo al pueblo ceutí ante la cris - Gabriel Luengas - Europa Press
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Publicado: miércoles, 2 septiembre 2026 20:36
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MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española Municipios y Provincias (FEMP) ha exigido al Gobierno una financiación extraordinaria para hacer frente a los costes de la crisis en Ceuta, así como garantizar el control de la frontera y el retorno "efectivo" y con garantías de migrantes, entre otros reclamos.

"Pedimos al Gobierno de España que refuerce los medios del Estado en Ceuta, garantice la seguridad y el control de la frontera. Exigimos el retorno efectivo y con garantías de todos los que entraron ilegalmente en nuestro país: esa es la única forma de recuperar la normalidad", detalla el manifiesto impulsado por la FEMP y leído este miércoles frente a los ayuntamientos que se han sumado a la convocatoria con motivo de las concentraciones convocadas en apoyo a la ciudad autónoma.

La FEMP también pide una financiación extraordinaria que permita hacer frente a los costes de la emergencia y garantice que los servicios públicos de los ceutíes "no se vean perjudicados"; junto con más recursos humanos, materiales y administrativos y un mayor apoyo para las empresas, los autónomos y los trabajadores, así como medidas que ayuden a "recuperar la actividad, la confianza y la imagen de Ceuta".

"Reclamamos, igualmente, que el Gobierno haga uso de todos los instrumentos y medios que ofrece la Unión Europea. Ceuta es frontera exterior de Europa y necesita una respuesta europea. "Ceuta no está sola, los ceutíes no están solos, España está con Ceuta", reivindican, defendiendo su apoyo "firme" y "sin fisuras" a la ciudad autónoma, como una parte "irrenunciable" de España.

En el manifiesto avisan de que ni "la soberanía española sobre Ceuta" ni "la integridad territorial" se "negocian o cuestionan": "Lo ocurrido no es un problema migratorio. Cuando se pone bajo presión una frontera española, se pone bajo presión a toda España. Y cuando se cuestiona la soberanía sobre una parte de nuestro territorio, lo que está en juego nos afecta a todos".

En este sentido, advierten que, a pesar de la respuesta de Ceuta, ésta "no puede hacerlo sola", instando a dar una respuesta "de Estado" que esté "a la altura" de la situación, junto con el "compromiso" de todas las administraciones y de la Unión Europea. "La permanencia de miles de personas está sometiendo a una tensión extraordinaria a los servicios públicos, a los recursos disponibles y a la vida cotidiana de la ciudad", lamentan.

"CEUTA SOMOS TODOS"

Asimismo, han trasladado su "reconocimiento" a la sociedad ceutí por "la serenidad, responsabilidad y solidaridad demostradas ante una situación extraordinaria"; además de su "gratitud" a "todos los profesionales y servidores públicos que están sosteniendo esta emergencia y trabajando para garantizar la seguridad, los servicios esenciales y la convivencia".

Con todo, precisan que rechazan "cualquier forma de odio, racismo o enfrentamiento" puesto que "el respeto a los derechos humanos y la dignidad de las personas pasa necesariamente por defender la legalidad, la seguridad y nuestras fronteras".

"Cuando una parte de España sufre, toda España responde. Cuando una frontera de España está en riesgo, toda España debe estar detrás. Cuando se cuestiona a Ceuta, se cuestiona a España. Porque proteger Ceuta es proteger España. Porque defender Ceuta es defender nuestra seguridad y nuestra convivencia. Porque la frontera de Ceuta es la frontera de todos. Y porque hay cosas que nos unen por encima de cualquier diferencia. Ceuta somos todos", concluye el manifiesto.

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