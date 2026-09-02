La FEMP exige al Gobierno una financiación extraordinaria en Ceuta, controlar la frontera y el retorno de migrantes

Cientos de personas durante una concentración en solidaridad con Ceuta, a 2 de septiembre de 2026, en Madrid (España). Coincidiendo con el Día de Ceuta, más de 260 municipios españoles han sido convocados para mostrar su apoyo al pueblo ceutí ante la cris - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española Municipios y Provincias (FEMP) ha exigido al Gobierno una financiación extraordinaria para hacer frente a los costes de la crisis en Ceuta, así como garantizar el control de la frontera y el retorno "efectivo" y con garantías de migrantes, entre otros reclamos.

"Pedimos al Gobierno de España que refuerce los medios del Estado en Ceuta, garantice la seguridad y el control de la frontera. Exigimos el retorno efectivo y con garantías de todos los que entraron ilegalmente en nuestro país: esa es la única forma de recuperar la normalidad", detalla el manifiesto impulsado por la FEMP y leído este miércoles frente a los ayuntamientos que se han sumado a la convocatoria con motivo de las concentraciones convocadas en apoyo a la ciudad autónoma.

La FEMP también pide una financiación extraordinaria que permita hacer frente a los costes de la emergencia y garantice que los servicios públicos de los ceutíes "no se vean perjudicados"; junto con más recursos humanos, materiales y administrativos y un mayor apoyo para las empresas, los autónomos y los trabajadores, así como medidas que ayuden a "recuperar la actividad, la confianza y la imagen de Ceuta".

"Reclamamos, igualmente, que el Gobierno haga uso de todos los instrumentos y medios que ofrece la Unión Europea. Ceuta es frontera exterior de Europa y necesita una respuesta europea. "Ceuta no está sola, los ceutíes no están solos, España está con Ceuta", reivindican, defendiendo su apoyo "firme" y "sin fisuras" a la ciudad autónoma, como una parte "irrenunciable" de España.

En el manifiesto avisan de que ni "la soberanía española sobre Ceuta" ni "la integridad territorial" se "negocian o cuestionan": "Lo ocurrido no es un problema migratorio. Cuando se pone bajo presión una frontera española, se pone bajo presión a toda España. Y cuando se cuestiona la soberanía sobre una parte de nuestro territorio, lo que está en juego nos afecta a todos".

En este sentido, advierten que, a pesar de la respuesta de Ceuta, ésta "no puede hacerlo sola", instando a dar una respuesta "de Estado" que esté "a la altura" de la situación, junto con el "compromiso" de todas las administraciones y de la Unión Europea. "La permanencia de miles de personas está sometiendo a una tensión extraordinaria a los servicios públicos, a los recursos disponibles y a la vida cotidiana de la ciudad", lamentan.

"CEUTA SOMOS TODOS"

Asimismo, han trasladado su "reconocimiento" a la sociedad ceutí por "la serenidad, responsabilidad y solidaridad demostradas ante una situación extraordinaria"; además de su "gratitud" a "todos los profesionales y servidores públicos que están sosteniendo esta emergencia y trabajando para garantizar la seguridad, los servicios esenciales y la convivencia".

Con todo, precisan que rechazan "cualquier forma de odio, racismo o enfrentamiento" puesto que "el respeto a los derechos humanos y la dignidad de las personas pasa necesariamente por defender la legalidad, la seguridad y nuestras fronteras".

"Cuando una parte de España sufre, toda España responde. Cuando una frontera de España está en riesgo, toda España debe estar detrás. Cuando se cuestiona a Ceuta, se cuestiona a España. Porque proteger Ceuta es proteger España. Porque defender Ceuta es defender nuestra seguridad y nuestra convivencia. Porque la frontera de Ceuta es la frontera de todos. Y porque hay cosas que nos unen por encima de cualquier diferencia. Ceuta somos todos", concluye el manifiesto.