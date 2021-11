La feria de Climatización y Refrigeración cierra con más de 34.000 visitas y 300 empresas participantes

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Salón Internacional de la Climatización y Refrigeración (C&R) cerró sus puertas en su edición 2021, celebrada entre los días 16 al 19 de noviembre en el Recinto Ferial de Ifema Madrid, con más 300 empresas participantes y la visita de más de 34.000 profesionales.

"Una de sus ediciones más importantes y excepcionales ya que, tras largos meses sin eventos presenciales, ha venido a marcar un punto de inflexión hacia la recuperación de la normalidad y el reencuentro cara a cara entre proveedores y clientes", ha indicado Ifema Madrid en un comunicado.

"No solo ha sido un evento interesante e importante en el que hemos vuelto a tomar contacto con numerosos instaladores, ingenierías, etc.., si no por lo que significa como un paso adelante hacia la cotidianidad", ha destacado Aurelio García, presidente de Keyter Intarcon, que ha calificado esta edición de "experiencia positiva" ante el reto que representaba enfrentarse a la normalidad.

En la misma línea han opinado los representantes de Climalife, Zanotti, Eliwell Iberica, Systemair, Domusa, y muchos otros. "Estamos muy contentos con la asistencia a la feria, hemos visto un sector animado y hemos tenido visitantes de muy alto nivel de profesionalidad, todos tienen ganas de encontrarse y la feria ha servido de impulso y trampolín para reactivar los encuentros presenciales", ha destacado Sánchez-Cano, directora de marketing de Daikin.

Por su parte, desde Panasonic, Francisco Perucho Director General de Panasonic Heating & Cooling Solutions EU, ha puesto en valor la posibilidad de encontrarse con sus "clientes distribuidores, instaladores, distribuidores o compañeros de otras empresas" que ha permitido la feria y ha agradecido el esfuerzo realizado para mejorar e incorporar nuevas herramientas como C&R LiveConnect, "una variable competitiva enorme que ha venido para quedarse".

CUATRO JORNADAS PARA ABORDAR LOS RETOS

Durante cuatro jornadas, la oferta comercial de C&R congregó numerosas novedades alineadas con el reto que representa un futuro marcado por la emergencia climática mundial, así como un consumo energético más sostenible y con mayor presencia de fuentes de energía de origen renovable.

En esta ocasión, el programa de Jornadas Técnicas, FORO C&R, también reunió a numerosos profesionales en torno a un escenario de análisis y debate de temas de gran actualidad, en el que se abordaron grandes titulares sobre la descarbonización de edificios, la evolución de los cambios del Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) o la calidad del aire interior más allá de la pandemia.

En este marco también se celebraron dos sesiones dedicadas a los retos en refrigeración en las que se habló de Optimización energética y sostenibilidad para instalaciones de refrigeración Industrial y Comercial, y de tecnologías disruptivas. Igualmente,se analizaron dos grandes proyectos de arquitectura e ingeniería, como son el hospital Zendal y Caleido la 5ª torre, y dedicó un capítulo a la formación, como clave para el empleo sostenible y el desarrollo tecnológico.

De la mano de la Asociación de Instaladores de Madrid (Agremia) y la Asociación de Empresas del Frío y sus Tecnologías (Aefyt) llegaron el Taller TAC y el Taller de Refrigeración, actividades orientadas a promover las mejores prácticas en el ámbito de la instalación.

Además, la Galería de Innovación de C&R destacó, en esta ocasión, 11 equipos y soluciones de vanguardia, entre las que se encontraban equipos de última generación y uso de refrigerantes naturales, mejoras en materiales, tecnologías y diseños, herramientas para el control de la calidad del aire o soluciones para satisfacer las necesidades de calefacción y de agua caliente sanitaria durante todo el año en edificios de viviendas colectivos.

En el marco de la jornada inaugural, a la que asistió la ministra Teresa Ribera, también tuvo lugar acto de entrega del Premio Climatización y Refrigeración 2019, un galardón que bienalmente otorga el Comité Organizador de la feria, en reconocimiento a la labor de aquellos profesionales con toda una vida de especial dedicación al desarrollo, progreso y mejora del sector de la climatización y la refrigeración, y que este año fue para Pedro Pulido, que ha sido director comercial de Soler & Palau, y miembro destacado de la Junta Directiva de AFEC y del Comité Organizador de la feria.