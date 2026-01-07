Ferraz tiene previsto convocar la Conferencia de Igualdad que piden militantes, como parte de su agenda feminista

Archivo - La secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, a su llegada a una reunión de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, a 17 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La dirección federal del PSOE tiene previsto convocar una Conferencia de Igualdad, tal como reclamaron este mismo miércoles un grupo de militantes socialistas que además pedían hacer "autocrítica" por lo que consideran una fractura en el movimiento feminista.

Fuentes del PSOE confirman a Europa Press que la Secretaría de Igualdad liderada por Pilar Bernabé convocará la mencionada conferencia sectorial porque forma parte de la agenda feminista del partido, aunque todavía no hay fecha concreta para que se celebre.

Este mismo miércoles, medio centenar de mujeres militantes del PSOE, entre ellas Elena Valenciano, Ángeles Álvarez, Altamira Gonzalo, Amelia Valcárcel y Carmen Martínez Ten publicaron un comunicado en el que denuncian que la organización no ha respondido de manera adecuada a las críticas al feminismo expresadas "de manera agresiva" en redes sociales.

Señalaban además que las críticas feministas a algunas medidas de la acción del Gobierno han sido "ignoradas y silenciadas" lo que ha provocado, a su juicio, "una fractura dentro del movimiento feminista y el distanciamiento de una parte de las organizaciones respecto al PSOE".

En el escrito, dirigido a Bernabé y a la secretaria de Organización, Rebeca Torró, piden activar el artículo 48 de los Estatutos Federales y cumplir la resolución del 41 Congreso del PSOE para preparar una Conferencia de Igualdad en el año 2026 con amplia participación de militantes feministas y organizaciones de mujeres.

UNA REUNIÓN PARA CONCRETAR LA AGENDA FEMINISTA

Desde Ferraz aseguran que esta propuesta está "totalmente alineada" con los planes de la Secretaría de Igualdad, con la agenda del PSOE y también con las resoluciones del último Congreso celebrado en Sevilla a finales de 2024. "La agenda feminista existe y está muy activa dentro del PSOE", aseguran.

Por tanto, Bernabé convocará una reunión para concretar la agenda feminista del partido durante este año 2026 en la que abordarán varias medidas, como la formación interna en materia de Igualdad, anunciada después del estallido de varios casos de acoso y denuncias a través del canal interno.

En esa reunión también se abordarán las iniciativas legislativas que va a proponer el PSOE en esta materia así como la convocatoria de la Conferencia de Igualdad, precisan fuentes socialistas.