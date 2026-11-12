Ferraz ve "lamentables" las cargas policiales y aplaude que Interior abra una investigación

Cargas policiales tras la manifestación por la huelga general del 11N en el centro de la ciudad, a 11 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE rechaza con contundencia las cargas policiales llevadas a cabo en la víspera, durante la jornada de huelga general y aplaude que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, haya abierto una investigación para esclarecer lo sucedido.

Según trasladan fuentes de la dirección del PSOE las imágenes de la policía golpeando a manifestantes en algunas ciudades de España son "lamentables" y "no se pueden tolerar" después de un día de movilizaciones que dejó más de un centenar de detenidos en todo el país.

No obstante los socialistas defienden al ministro y rechazan las peticiones de dimisión,de socios de la izquierda como Sumar, Podemos Compromís y ERC. Así, el candidato del Frente Amplio por Madrid, Emilio Delgado, dijo que si el presidente, Pedro Sánchez, le mantiene en el cargo, asumirá la responsabilidad.

En Ferraz niegan que Marlaska tenga que dimitir porque, aseguran, no ha dado ninguna orden de actuar de esa manera. Este mismo jueves, al tiempo que pedía abrir una investigación, ordenó que los agentes no vuelvan a usar gas pimienta para intervenir durante manifestaciones.

Otras voces en el PSOE y el Gobierno como el portavoz parlamentario Patxi López y el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, han dicho que algunas imágenes de las actuaciones policiales no les "gustan", aunque han rechazado la dimisión del titular de Interior.