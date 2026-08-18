Figaredo se reafirma en "cazar" a inmigrantes ilegales en Ceuta: "Centren el foco en el interés de los españoles"

El Diputado De Vox En El Congreso José María Figaredo Visita El Municipio Coruñés De Sada - VOX

A CORUÑA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Vox en el Congreso José María Figaredo se ha vuelto a reafirmar en sus palabras en las que habló de "cazar" a los inmigrantes que entraron ilegalmente en Ceuta. "No me arrepiento, ni me retracto de nada, centren el foco en el interés de los españoles", ha señalado, a preguntas de los periodistas, en una visita al municipio coruñés de Sada.

Sobre estos inmigrantes llegados el pasado 30 de julio, ha rechazado distribuir por distintas comunidades autónomas a los menores. "Que se aplique la ley, no que se empiecen a distribuir los menores por toda España, una vez que suceda, el retorno va a ser imposible", ha aseverado al sostener que la ley permite su devolución.

Respecto a sus declaraciones con el término "cazar" a inmigrantes, ha manifestado que se ha buscado "distraer la atención del drama humano de Ceuta" con españoles "que no pueden salir a las calles, no pueden trabajar".

"Una situación inaceptable por la traición del Gobierno que no aplica la ley y por un pacto en Ceuta que no permite que se aplique", ha sentenciado para reclamar al PP un acuerdo con Vox para que gobiernen los populares en ella con el apoyo de esta formación.

"En Ceuta hay una situación de absoluta inseguridad, la invasión es total", ha sentenciado para culpar de ello a la "inacción" de un Gobierno central "cruzado de brazos". "El reglamento europeo de retorno dice que se puede devolver a los que violenten la frontera, se les puede devolver de forma automática a Marruecos y el Gobierno está vulnerando la legalidad".

En sus declaraciones, ha pedido, además, el apoyo de "diputados honrados del PP y del PSOE que entiendan que la gestión de este Gobierno va en contra de los intereses de España" para enjuiciar al presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, por "traición". También ha apelado a un pacto del PP con Vox "para recuperar el orden" en Ceuta.

Todo ello en unas manifestaciones en las que ha reprochado la actitud de "violentos" que cuando hay actos de esta formación "insultan, lanzando gritos, tratando de amendrentar a quien quiere ejercer libremente su derecho a hablar". "Pretenden imponer una ley del miedo", ha argumentado.

RESTRICCIONES A LA PESCA

En su visita a Sada, el también portavoz nacional de Vox de Desregulación, Energía y Economía ha reprochado la actuación del Gobierno y de la Unión Europea en relación al sector pesquero.

Así, ha señalado que por las normas europeas "y por la indefensión a la que está sometiendo el Gobierno al sector" este se encuentra sometido a "restricciones" y "al borde de la extinción"

Entre otras cuestiones, ha denunciado los "cupos rídiculos" de sardina o caballa y ha apuntado a la repercusión que esto tiene en autonomías como Galicia.