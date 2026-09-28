El filántropo propalestino encarcelado rechaza ser extraditado a EEUU y denuncia una persecución del Gobierno de Trump

Fachada de la Audiencia Nacional, a 28 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Fergie Chambers, el activista multimillonario propalestino encarcelado en España tras ser detenido en julio en Ibiza, ha rechazado ser extraditado a Estados Unidos, como había pedido el país norteamericano, al tiempo que ha denunciado ser víctima de una persecución del Gobierno de Donald Trump.

Chambers lo ha manifestado en una vista técnica celebrada este lunes en la Audiencia Nacional ante el juez Antonio Piña, en la que también se ha acogido al principio de especialidad, una regla que establece que si finalmente es entregado a Estados Unidos sólo será por los delitos que le atribuía ese país en el momento en que se emitió la orden de extradición, según han explicado fuentes jurídicas a Europa Press.

El activista multimillonario, residente en Ibiza, ha pedido su libertad remarcando que no hay riesgo de fuga y que tiene arraigo en España, aduciendo, por ejemplo, que su hijo está escolarizado en territorio nacional y que su mujer, que está embarazada, vive actualmente en Madrid, según las fuentes.

Por otro lado, ha explicado que necesita la libertad para preparar su defensa, debido a la complejidad de la causa y a las dificultades que está encontrando en ese sentido al estar en prisión, han subrayado.

Para ello, según han indicado, ha ofrecido que se le impongan diferentes medidas cautelares, como comparecencias diarias en el juzgado, la retirada del pasaporte, llevar una tobillera electrónica o pagar la fianza que se estime oportuna.

NIEGA BLANQUEO DE CAPITALES Y HABER PROMOVIDO DISTURBIOS

En el turno de alegaciones, el activista, cuya defensa lidera el exmagistrado Baltasar Gazón, ha negado haber cometido los delitos de disturbios, conspiración para promover disturbios y blanqueo internacional de capitales que le atribuye el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Las fuentes han explicado que Estados Unidos no acusa directamente a Chambers del delito de financiación del terrorismo, sino que se trata de una apreciación que el Departamento de Justicia de Estados Unidos incorpora en su denuncia.

Chambers, que se encuentra preso en la cárcel de Aranjuez, ha asegurado que España está en el lado bueno de la historia respecto a la situación de Gaza, han afirmado las mismas fuentes.

El activista ha reconocido que destinó 10 millones de dólares a causas humanitarias de Palestina, como la adquisición de un horno para alimentar a la población o una serie de proyectos hospitalarios, reivindicando que esta operación fue legal, como también el envío de más de siete millones de dólares a Túnez, país en el que residió.

Sobre esa última suma, ha recalcado que lo hizo para financiar un equipo de fútbol, remarcando en todo momento la legalidad de estos movimientos.