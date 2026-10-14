La Fiscalía apoya que la AN investigue una querella contra Julio Iglesias de extrabajadoras por presunta agresión sexual

Archivo - El cantante Julio Iglesias, en una imagen de archivo . - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de la Audiencia Nacional (AN) ha indicado al juez Antonio Piña que tiene competencia para investigar una querella presentada contra el cantante Julio Iglesias por dos extrabajadoras que le acusan de presuntas agresiones sexuales y abusos laborales.

Cabe recordar que el Ministerio Público decidió el pasado enero archivar unas diligencias abiertas al considerar que había "falta de competencia" por parte del tribunal para conocer los hechos denunciados, que habrían ocurrido en el Caribe, si bien explicó que podían "reproducir su denuncia ante los órganos judiciales".

El fiscal ha enviado al juez, en este caso, un informe a favor de la competencia de la Audiencia Nacional, según ha adelantado 'Eldiario.es' y han confirmado a Europa Press fuentes fiscales. Ahora, el instructor tendrá que decidir si investiga o no.

Meses después de aquel archivo, las extrabajadoras --identificadas como Rebeca y Laura-- presentaron una querella ante la AN solicitando que se investiguen presuntos hechos de explotación laboral y violencia sexual que habrían tenido lugar en 2021 en las propiedades que el artista posee en Bahamas y República Dominicana.

Desde la organización Women's Link aseguraron que el cantante habría aprovechado su "posición de poder" y la situación de vulnerabilidad de las trabajadoras para "captarlas, trasladarlas y alojarlas" en sus residencias bajo un clima de "intimidación constante", sometiéndolas supuestamente a agresiones sexuales continuas y a condiciones laborales "forzadas y degradantes".

Las dos antiguas trabajadoras querellantes --una empleada de hogar y una fisioterapeuta-- señalaron haber sufrido tocamientos, insultos y humillaciones durante su jornada laboral en un ambiente de control y acoso continuo, según una investigación realizada por 'Eldiario.es' en colaboración con Univision Noticias.

Para la organización que las representa, los tribunales españoles tienen jurisdicción en virtud del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que habilita a investigar delitos cometidos en el extranjero por ciudadanos españoles cuando concurren los requisitos legales, así como en cumplimiento de los tratados internacionales ratificados por España sobre derechos humanos.