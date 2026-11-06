La Fiscalía Europea abre una investigación por posible fraude de fondos comunitarios en el AVE tras el accidente en Urda

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Una grúa traslada un vagón en el lugar de los hechos, a 4 de noviembre de 2026, en Urda, Toledo, Castilla-La Mancha (España).
Una grúa traslada un vagón en el lugar de los hechos, a 4 de noviembre de 2026, en Urda, Toledo, Castilla-La Mancha (España). - Víctor Fernández - Europa Press
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Actualizado: viernes, 6 noviembre 2026 10:30
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MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Europea (EPPO) ha abierto una investigación sobre un posible fraude que "afecta fondos europeos destinados a la renovación y la mejora de la seguridad, la señalización y los sistemas de comunicaciones" en la línea de AVE Madrid-Sevilla, en la cual se produjo el accidente mortal cerca de Urda (Toledo) el pasado el 28 de octubre.

Según ha informado la EPPO, la sede de Madrid "está llevando a cabo medidas de investigación en la sede de ADIF, en la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) y en el Tribunal de Cuentas en España".

Esta investigación, añade, cuenta con el apoyo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y se inició 'ex officio' por iniciativa propia de la Fiscalía Europea.

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