Fiscalía Europea sitúa a Aldama en el desvío de 27,9 millones a Portugal con empresas del 'caso hidrocarburos'

Archivo - El empresario Víctor de Aldama durante una manifestación ante la embajada de Marruecos en Madrid, a 2 de agosto de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Europea ha vinculado al empresario y conseguidor Víctor de Aldama en el presunto desvío de 27,9 millones de euros a Portugal con empresas relacionadas con el 'caso hidrocarburos' que investiga la Audiencia Nacional.

A través de un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, ha remitido esa información al juez instructor de ese caso, Santiago Pedraz, para que lo incorpore a la investigación y señala que queda a su disposición el saldo de las cuentas bancarias embargadas en el país vecino.

El órgano comunitario explica que, el pasado junio, la delegación española de la Fiscalía Europea recibió de la oficina de la Fiscalía Europea en Portugal indagaciones sobre blanqueo de capitales "cuyo delito precedente es un delito de fraude fiscal cometido en España".

Según la fiscal, ese caso comenzó con informes de instituciones bancarias en el contexto de la prevención del blanqueo de capitales, "notificando a las autoridades grandes transferencias bancarias hacia cuentas portuguesas desde cuentas bancarias españolas".

Resalta que "se constató que entre 2022 y 2024, aproximadamente 27,9 millones de euros entraron en el sistema bancario portugués, en cuentas pertenecientes a sociedades portuguesas, transferidos desde cuentas bancarias en España por orden de las sociedades españolas Canary Islands, Salamanca Fuel, Casmar Hidrocarburos y Obaiol 3000".

La Fiscalía Europea indica que esas empresas del sector de los combustibles "estaban utilizando empresas pantalla portuguesas para realizar supuestos pagos por suministros, sin las correspondientes declaraciones de IVA, con el objetivo de permitir que las ganancias ilícitas generadas sean devueltas a cuentas en España".

En este sentido, señala que, de esa cantidad, al menos nueve millones han regresado a cuentas bancarias en España, alrededor de tres millones han sido enviados al Reino Unido y otros tres han sido "dispersados" a cuentas abiertas en otros países, como Polonia, Francia, Bélgica, Lituania, Italia, Alemania o Uruguay, entre otros.

A ello añade que en Portugal permanecieron 13 millones de euros, de los que aproximadamente 11,8 han sido incautados en el presente caso, y que el supuesto "esquema de evasión fiscal y obtención de beneficios está siendo apoyado" por Aldama y otras personas, quienes "facilitaron el uso de varias empresas con sede en Portugal para hacer circular los fondos procedentes del fraude".

SIETE MILLONES CON UNA EMPRESA

Una de las empresas que señala es Atmosferaudaz Unipessoal, cuyo "único accionista" es Aldama y se fundó en agosto de 2022 con el propósito de ofrecer servicios de consultoría y la compra, venta y gestión de bienes inmuebles, "aunque no figura como comprador de bienes raíces en Portugal".

"Atmosferaudaz posee cuatro cuentas bancarias, que pueden ser gestionadas por Aldama, y que, entre enero de 2022 y noviembre de 2023, recibieron un importe total de crédito de 7.427.023,00 euros", indica.

La Fiscalía Europea expone que el análisis de la información bancaria y fiscal, así como lo descubierto en fuentes abiertas, muestra que "casi todas las empresas que figuran como con sede social en Portugal, que recibieron fondos de empresas españolas, no realizan realmente ninguna actividad económica, ni los flujos financieros que se trasladaron en sus cuentas bancarias corresponden a operaciones comerciales, siendo estas meras transferencias de fondos".

"Entre estas empresas que no han realizado ninguna actividad económica, algunas emitieron facturas y/o declararon importes en sus declaraciones que eran más o menos consistentes con los flujos financieros mostrados en sus extractos bancarios", agrega.

Y hace hincapié en que, pese a esa "coherencia", un análisis general de toda la información "no apoya la conclusión de que esta documentación y reporte correspondan a operaciones económicas reales ni que las empresas tengan alguna actividad, ya que esta declaración fiscal se ha realizado para justificar la transferencia de fondos".

La fiscal apunta que el análisis realizado es coherente con lo que ya se ha identificado en la investigación abierta en la Audiencia Nacional sobre "un grupo de empresas españolas del comercio de combustibles que utilizaron empresas fachada portuguesas para realizar supuestos pagos por suministros, sin la debida declaración del IVA y con el objetivo de permitir la devolución de las ganancias ilegítimas generadas a cuentas en España".

El juez Pedraz indaga en el supuesto fraude fiscal de más de 200 millones de euros en el IVA de hidrocarburos que se habría realizado entre 2021 y 2024, una causa en la que están imputados Aldama -- condenado por el Tribunal Supremo en el 'caso mascarillas'-- y otros empresarios como Claudio Rivas, de la compañía Villafuel.