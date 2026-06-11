La Fiscalía General del Estado abre expediente a las fiscales mencionadas en las conversaciones del 'caso Plus Ultra'

Archivo - Sede de la Fiscalía General del Estado (FGE), a 8 de junio de 2023, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía General del Estado ha abierto expediente gubernativo a Pilar Rodríguez, ex fiscal jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, y a María Luisa Llop, destinada en la Audiencia Nacional, por conversaciones de los investigados del 'caso Plus Ultra' en las que se les mencionan.

Así consta en un escrito al que ha tenido acceso Europa Press de la Inspección Fiscal --órgano dependiente de la Fiscalía General del Estado--, que da cuenta de la apertura de expediente tras una denuncia de Iustitia Europa.

La ex fiscal superior de Madrid Almudena Lastra ya abrió expediente gubernativo a Rodríguez, ahora destinada al Tribunal Supremo, y a Llop el pasado 26 de mayo, igualmente tras una denuncia de Iustitia Europa.

Y lo hizo pocos días después de que se conociera un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que investiga, entre otros, al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por presuntamente haber liderado una trama de tráfico de influencias para conseguir el rescate a la aerolínea.

En dicho oficio, los investigadores señalaron que la trama buscó influir en las diligencias que se abrieron en el Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid para investigar la ayuda pública de 53 millones de euros concedida por el Gobierno en 2021.

Los agentes recogen que el abogado Miguel Palomero indicó al exdirectivo de la aerolínea Rodolfo Reyes que preguntaría "cómo es la juez del 15", Esperanza Collazos, y que "la fiscal jefa es amiga".

"Hay que cortar esto", adujo el abogado, a lo que Reyes respondió "absolutamente", y le instó a que hablara con "Julio" Martínez Sola, presidente de Plus Ultra: "Y lo cortamos". A esto, Palomero llamó a "hacer un Kitchen Gabinet".