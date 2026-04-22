Formentera logra un senador propio: aprobada definitivamente la reforma constitucional

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, interviene durante la sesión de control al Gobierno, a 21 de abril de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Senado ha aprobado este miércoles de manera definitiva la reforma de la Constitución Española impulsada por el Parlamento de Baleares que modifica el artículo 69.3 para que la isla de Formentera disponga de un senador propio y se desvincule del 'tándem' electoral que conforma actualmente con Ibiza.

La cuarta reforma de la Constitución Española de 1978 ya ha finalizado su recorrido, contando únicamente con el rechazo de Vox, por lo que se mandará directamente al Boletín Oficial del Estado (BOE). En la votación de esta reforma constitucional en el Senado ha estado la presidenta de Baleares, Marga Prohens.

El Senado, al igual que el Congreso, decidió tramitarlo en lectura única, sin pasar por ponencia ni comisión, por lo que no se han presentado enmiendas y únicamente se ha votado el texto que vino del Congreso.

El apoyo definitivo del PP se desatascó en el Congreso después de que el PSOE permitiera aprobar una enmienda a esta reforma para que en la Constitución se mantenga la denominación Ibiza en castellano y no la de Eivissa que propuso el Parlamento balear.

En cualquier caso, el Parlamento de Baleares ha intentado aprobar en las Cortes Generales esta reforma constitucional otras tres legislaturas de manera infructuosa, aunque las Cortes Generales pisaron el acelerador en las últimas fechas y finalmente ha quedado aprobado.

En la actualidad, Formentera e Ibiza comparten circunscripción electoral conjunta para las elecciones al Senado, un cargo que en esta legislatura lo ocupa Juanjo Ferrer, que se presentó a las pasadas elecciones con la candidatura conjunta de PSOE, Sumar, EUIB y Ara Eivissa.

CON TODOS A FAVOR, MENOS VOX

Durante el debate de la reforma, Vox ha justificado su negativa en que esta propuesta supondrá un "incremento" de representación de Formentera en el Senado y ha lanzado una pregunta: "¿va a mejorar la vida de los ciudadanos de Formentera la existencia de un senador más?".

Por su parte, el senador del PP Miguel Ángel Jerez ha destacado el "consenso" de esta reforma constitucional, celebrando que se haya "forjado en el territorio", algo que, a su juicio, permitirá que persista en el futuro.

"La historia de Formentera es la historia de una reivindicación permanente", ha proclamado el senador 'popular'.

El encargado de defender la postura del PSOE en el Senado ha sido José Hila, que ha puesto de relieve la "importancia" que tiene para Baleares esta reforma constitucional para que Formentera tenga senador propio, una "reivindicación histórica y legítima".

"Esta anomalía no es una sola cuestión simbólica, es una disfunción dentro de nuestro sistema de representación en el Senado como Cámara de representación territorial", ha sostenido Hila sobre que Formentera haya tenido que compartir tándem electoral con Ibiza.

En el caso del senador por Pitiusas, visiblemente emocionado, ha definido esta reforma constitucional como el "triunfo de la democracia representativa" tras más de 30 años de reivindicación. Y es que cree que era un "error histórico" que Formentera no tuviera un escaño propio en la Cámara Alta.

La portavoz del PNV, Estefanía Beltrán, también ha aplaudido esta reforma constitucional, aunque ha lamentado que llegue "tarde": "Era necesario corregir esta anomalía institucional". En parecidos términos se ha expresado el portavoz de Junts, Eduard Pujol, que ha celebrado este "éxito" como si fuera propio.

En la línea, el senador de ERC Jordi Gaseni también considera que "llega tarde", pero ha proclamado que Formentera vaya a tener un senador propio es de "justicia institucional".

YA OCURRE CON CANARIAS

La propuesta del Parlamento de Baleares, que finalmente se ha acabado aprobando, es que el apartado 3 del artículo 69 de la Constitución Española incluyera a su redactado que corresponden un senador a las siguientes islas: Ibiza, Formentera, Menorca, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y La Palma.

También incluyen una disposición adicional única para que la eficacia de la creación de la circunscripción electoral al Senado por la isla de Formentera "quedará demorada" hasta las inmediatas elecciones al Senado, una vez haya entrado en vigor esta reforma de la Constitución Española.

En la exposición de motivos, el Parlamento balear defiende que esta reforma de la Constitución intenta que "queden reconocidas" de manera efectiva en el Senado "las singularidades territoriales, geográficas y existenciales del conjunto de los territorios que conforman España, en toda su pluralidad y diversidad constitutiva".

Asimismo, pone de manifiesto el protagonismo de las islas para que una decisión como esa "se considere una buena reforma constitucional", sentida "como propia y querida, dentro del propio archipiélago balear (en plena igualdad con el canario) y, por extensión, en el conjunto de España".