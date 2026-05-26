La primera jueza de 'Plus Ultra' apuntó al comisario de Policía en Barajas por recibir "gratificaciones" de la trama

Archivo - El jefe superior de Policía de Canarias y excomisario del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Jesús María Gómez Martín, comparece en la Comisión de Investigación por el ‘caso Koldo’, en el Senado. Archivo. - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

La titular del Juzgado de Instrucción 15 del Tribunal de Instancia de Madrid, Esperanza Collazos, señaló al inicio de la investigación del 'caso Plus Ultra' al comisario de la Policía Nacional responsable del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Jesús María Gómez Martín, por presuntamente haber recibido "favores y gratificaciones" de la trama.

Según consta en el sumario del 'caso Plus Ultra', al que ha tenido acceso Europa Press, la presunta trama habría contactado con el comisario Jesús María Gómez Martín, actual jefe de la Policía en Canarias.

La investigación de la jueza Collazos, primera instructora antes de inhibirse a favor de la Audiencia Nacional, también apuntaba a supuestas actividades ilícitas que se realizaban en el aeródromo de Cuatro Vientos, en Madrid.

Los indicios se recabaron a partir de un chat denominado Danilo-España en el que participaban el abogado Miguel Palomero y Danilo Díazgranados, un empresario venezolano que figura como presunto intermediario de los investigados a raíz del rescate de 53 millones de euros de la aerolínea Plus Ultra.

La causa recoge que en los registros ordenados en diciembre en la sede de Plus Ultra se halló una tarjeta de visitas a nombre del comisario Jesús María Gómez Martín, con su número manuscrito en el anverso.

El comisario Jesús María Gómez Martín fue el responsable policial que en el año 2020 estuvo presente en Barajas cuando se produjo el polémico aterrizaje en España de la entonces vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez. Dejó el cargo en 2022 para asumir la jefatura de la Policía Nacional en Canarias.

JUPOL PIDE SU CESE

En la comisión del Senado por el 'caso Koldo', el comisario negó que el empresario Víctor de Aldama hubiera estado presente en Barajas durante la visita de Delcy Rodríguez. "Allí en el aeropuerto no lo vi, puede creer en la palabra de un imputado o en la palabra de un comisario de la Policía Nacional", dijo.

En este sentido, el sindicato Jupol ha exigido este martes el cese de Gómez Martín como jefe de la Policía Nacional en Canarias tras su aparición en el sumario del 'caso Plus Ultra'.

"Resulta especialmente llamativo que fuera ascendido tras los gravísimos hechos conocidos como el 'Delcygate", ha apuntado el sindicato, que ha mostrando su respeto a la presunción de inocencia y, además, ha aprovechado para mostrar una vez más su respaldo a la investigación de la UDEF.