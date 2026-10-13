El Frente Amplio acuerda que Emilio Delgado (Más Madrid) lidere la lista por Madrid

El diputado de Más Madrid en la Asamblea, Emilio Delgado, durante el pleno de la Asamblea de Madrid, a 8 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los partidos que configuran el Frente Amplio --Más Madrid, Comuns, Movimiento Sumar e Izquierda Unida-- han acordado que el portavoz adjunto de Más Madrid en la Asamblea de la Comunidad, Emilio Delgado, encabece la lista por Madrid para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

"Las cuatro organizaciones refuerzan así su compromiso con una candidatura unitaria, plural y arraigada en el territorio, capaz de ofrecer una alternativa progresista para el futuro del país", han asegurado en un comunicado difundido este martes.

Esta decisión llega un día después de que anunciaran a Ada Colau como candidata del Frente Amplio a la presidencia del Gobierno, aunque sin revelar por qué circunscripción se presentará, pero la decisión adoptada este martes sobre Delgado hace previsible que Colau lidere la lista por Barcelona.

Así, el Frente Amplio ha destacado que este paso supone una "apuesta" por edificar "una alternativa que hable de los problemas reales de la gente". "De cómo llegar a fin de mes, de cómo acceder a una vivienda y de cómo garantizar que todo el mundo pueda vivir con dignidad".

Por eso, insisten en que la candidatura de Madrid "tiene que servir para mejorar las condiciones de vida de la mayoría social", y que la apuesta por Delgado es " reflejo de la pluralidad que da sentido al Frente Amplio" y "constituye un paso importante en esa dirección" que "reafirma la voluntad de las cuatro organizaciones de actuar con responsabilidad, generosidad y visión de futuro".

Unas afirmaciones que se producen después de que este domingo, el portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, Gabriel Rufián, anunciara que volverá a presentarse como cabeza de lista de ERC por Barcelona, disipando todas las dudas sobre un posible liderazgo en el Frente Amplio, que ahora encabezará Colau.

Asimismo, Podemos anunció un acuerdo este lunes con los republicanos para concurrir juntos en Cataluña y que Rufián colabore con Irene Montero --candidata del partido morado el 29N-- en el resto del país durante la campaña.