Frente Amplio avisa a Feijóo que "amenazar" el derecho al aborto ya le costó el puesto a ministros del PP

El candidato del Frente Amplio por Madrid, Emilio Delgado, atiende a los medios de comunicación, a 23 de octubre de 2026, en Madrid (España). Delgado y Maestre han exigido medidas drásticas contra la especulación inmobiliaria, centrando su discurso en la - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de Frente Amplio por la circunscripción de Madrid, Emilio Delgado, ha advertido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que "amenazar" el derecho al aborto y la eutanasia tiene consecuencias políticas en España y ha recordado que en España "ya han caído ministros" por tratar de recortarlos, en alusión implícita al caso del extitular de Justicia Alberto Ruiz Gallardón.

En declaraciones a los medios durante un acto en Madrid, Delgado ha censurado que, a su juicio, el líder del PP trate de "coartar" estos dos derechos y ha lanzado que el PP es "libre o no de tomar nota" de que en el pasado limitar el aborto costó la carrera política de dirigentes del partido.

"Lo que sí le vamos a decir es que las españolas y los madrileños no van a tolerar ni que Ayuso mande a las mujeres a abortar fuera de Madrid ni que ahora Feijóo intente mandarlas fuera de España a abortar. Esa etapa de nuestro país pasó, las mujeres tienen todos sus derechos, van a defenderlos y vamos a estar muchos hombres apoyándolas", ha exclamado.

"CADA VEZ QUE HABLA SUBE EL PAN"

Por otro lado, el portavoz de la campaña de Frente Amplio a las elecciones generales, Pablo Bustinduy, ha ironizado que cada vez que Feijóo habla "sube el pan" y que este viernes ha dejado "a las claras" que su proyecto carece de propuestas y solo busca "desmantelar los derechos adquiridos gracias a las luchas de la gente trabajadora".

"Lo último que hemos escuchado es que se quiere encargar el salario mínimo, que se quiere cargar el Ministerio de Igualdad, que se quiere cargar el derecho al aborto, el derecho a la eutanasia. Bueno, pues no lo va a conseguir", ha apostillado.

Es más, ha augurado que al PP se le va a hacer "muy larga la campaña" y augura que al final su formación acabará "escondiendo" a Feijóo en el tramo final de la campaña como, a su juicio, pasó en 2023. "El señor Feijo va a aplicar el programa del señor Abascal", ha zanjado.